Финансовый консультант подал иск к Folksam, Swedbank и надзорным органам по закону RICO

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 20 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Юридические фирмы Law Offices of Lawrence H. Schoenbach и Law Offices of Dratel & Lewis, P.C. подали в Окружной суд США в южном округе Нью-Йорка иск на $4,2 млрд от имени шведского претендента на получение политического убежища Виктора Карлстрома (Victor Carlstrom). Иск был подан во вторник, 17 декабря текущего года, против Swedbank, Folksam , шведского налогового ведомства, службы финансово-бюджетного надзора, их руководителей Йенса Хенрикссона (Jens Henriksson), Катрин Вестлинг Палм (Katrin Westling Palm), Эрика Тедеена (Erik Thedéen) и других официальных лиц, подозреваемых в преступлениях, перечисленных в законе RICO .

Инициаторы судебного процесса [дело 1:19-cv-11569] обвиняют Folksam и указанных выше лице в нарушении Федерального закона о противодействии рэкету и коррупции (включая первичные преступления заговора с целью убийства, мошенничества с использованием почты, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег) и Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, вмешательстве, направленном на разрыв контракта между бизнес- партнёрами, а также в умышленном доведении человека до нервного расстройства. Иск был подан юридическими фирмами Law Offices of Lawrence H. Schoenbach and the Law Offices of Dratel & Lewis, P.C. Виктор Карлстром подал соответствующую жалобу в федеральный суд в южном округе Нью-Йорка и ходатайствовал о предоставлении ему политического убежища в США.

Карлстром является одним из ведущих финансовых брокеров Швеции и располагает 14-летним опытом работы на международных рынках капитала в финансовой отрасли. На протяжении своей профессиональной карьеры он успешно сотрудничал с такими международными банками, как Merrill Lynch, Goldman Sachs, Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, Commerzbank, UBS, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, EFG Bank, Nordea, EFG Bank, SEB, Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken, SBAB Bank, ING и Carnegie Investment Bank. Виктор Карлстром владеет 7 финансовыми лицензиями на право осуществления профессиональной деятельности во всех сферах финансового сектора Европы, и ни разу не получал жалоб на свою компетенцию в процессе предоставления брокерских услуг более чем 10 000 клиентов. Ознакомиться с полным текстом иска можно по ссылке: https://www.victorcarlstrom.com/ .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Law Offices of Lawrence H. Schoenbach | +1 212-346-2400; Law Offices of Dratel & Lewis, P.C. | +1 212-732-0707