Исследование P&G: ответственное потребление все чаще определяет выбор покупателей в России

МОСКВА. 23 декабря. Компания Procter & Gamble изучила готовность россиян к ответственному потреблению и отношение к социальной и экологической деятельности компаний-производителей товаров. В частности, выяснилось, что девять из десяти россиян готовы сортировать бытовой мусор, а 69% - готовы платить больше за эко-товары. В национальном исследовании приняли участие совершеннолетние граждане России, проживающие в городах с численностью населения более ста тысяч человек.

Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточное Европе: "Наши исследования по всему миру показывают, что ответственное потребление становится одним из главных факторов, определяющих выбор потребителя в пользу того или иного бренда, независимо от возраста, пола и социального статуса. Россия – не исключение. Сегодня большинство россиян хотят получить не просто качественный продукт, отвечающий их потребностям, но и дополнительную социальную ценность, которая за ним стоит. Яркий тому пример – запуск в 2019 году на российском рынке шампуня Head & Shoulders, упаковка которого полностью пригодна для переработки и частично состоит из океанического пластика, собранного на побережьях, - он был раскуплен в считанные дни".

Ответственное потребление - один из ключевых факторов при выборе товаров россиянами

55% респондентов активно интересуются экологическими стандартами производителей прежде, чем приобрести их продукцию. При этом наблюдается рост интереса в зависимости от возраста респондента: 41% – среди участников 18-30 лет, 52% – среди респондентов 31-40 лет, 61% – 41-50 лет и 66% – среди респондентов 51-65 лет.

Только 39% респондентов считают, что эффективность товара важнее, чем его экологичность.

72% женщин и 63% мужчин хотят знать больше о лабораторных исследованиях эко-товаров. Самый высокий уровень заинтересованности в подобной информации показывают жители городов с населением 100-500 тыс. человек – 74% против 63% жителей средних городов и миллионников.

2/3 россиян интересуются благотворительными акциями, направленными на защиту окружающей среды, и готовы покупать товары, участвующие в подобных акциях. При этом готовность поддержать экологические акции выше у женщин (73%), нежели мужчин (57%). Благотворительные акции также больше интересуют граждан среднего и старшего возраста: среди россиян 41-65 лет 71% следит за экологическими акциями против 61% граждан в категории 18-40 лет.

Цена эко-товаров:

80% россиян согласны с тем, что эко-товары могут стоить дороже

69% россиян сегодня готовы платить больше за безопасные для окружающей среды товары.

Доверие к эко-товарам:

62% жителей России считают, что товары с пометкой "Эко" безопасны и полезны для здоровья. При этом жители малых и средних городов больше доверяют подобной маркировке товаров – 66% против 58% в городах-миллионниках.

Однако 50% опрошенных не знает критерии, по которым товар можно отнести к категориям "Био" или "Эко", или не представляет, что скрывается за подобной маркировкой.

Критерии экологичности:

Экологичными россияне считают товары, которые:

сделаны из натуральных ингредиентов (54%),

безопасны для здоровья (52%),

упаковка которых выполнена из биоразлагаемого сырья или пригодна для вторичной переработки (49%)

произведены без вреда для окружающей среды (40%).

Группа респондентов 18-30 лет иначе распределила критерии экологичности товаров. Наиболее важные факторы для них:

биоразлагаемая/ вторично перерабатываемая упаковка (59%),

натуральные ингредиенты (54%),

производство без вреда для окружающей среды (52%)

безопасность для здоровья (48%).

86% респондентов считают, что упаковка товаров должна содержать переработанные материалы, такие как картон, пластик или стекло. При этом осведомленность о важности переработки упаковки возрастает с возрастом потребителей, достигая 90% поддержки среди жителей России 51-65 лет.

Ответственность производителя:

98% опрошенных считают, что производитель должен бережно относить к окружающей среде.

К характеристикам экологически ответственной компании респонденты относят:

производство без вреда для окружающей среды (68%),

выполненную из натуральных ингредиентов продукцию без искусственных добавок (60%),

использование биоразлагаемой/ вторично перерабатываемой упаковки для своей продукции (55%).

Сортировка и вторичная переработка мусора:

90% жителей России выразили готовность сортировать бытой мусор.

Однако лишь 53% утвердительно ответили на вопрос о наличии возможности для сдачи мусора на вторичную переработку в их городе.

В крупных городах, по мнению 61% опрошенных, возможности для переработки есть.

60% покупателей интернет-магазинов заинтересованы возможностью вернуть курьеру упаковку или тару на повторную переработку.

54% россиян считают, что вторичная переработка мусора должна производиться за счет городских властей, а 36% возлагают затраты на производителей товаров.

Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточное Европе: "Для нас как одного из крупнейших производителей товаров народного потребления в мире понятие экологичности не ограничивается этикеткой "Эко" на упаковке, а относится ко всем этапам разработки, производства и ответственного потребления наших продуктов. Мы стремимся к тому, во что верим: заводы должны использовать возобновляемые источники энергии и не наносить вред природе, товары должны быть безопасными для человека и окружающей среды, упаковка – перерабатываться или использоваться повторно, а наши покупатели – ответственно подходить к выбору и потреблению товаров. Только вместе мы сможем достичь значимых перемен".