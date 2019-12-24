Главная елка Владикавказа зажгла свои огни

Владикавказ, 24 декабря. В центре Владикавказа, на площади Ленина, главная елка Республики Северная Осетия – Алания и города Владикавказа зажгла свои огни для почти 5 тыс. горожан и гостей столицы.

Праздничные гуляния начались в 11:00 утра и развернулись в Центральном Парке Культуры и Отдыха им. К.Л. Хетагурова. Также на площади Ленина был установлен Новогодний кинотеатр, который в течение всего дня показывал новогодние мультфильмы для маленьких горожан.

Там же, на площади Ленина, в 18:00 начался праздничный концерт, в котором приняли участие такие звезды местной эстрады, как Светлана Кусова, Залина Дзахоева, Вано Бекоев и многие другие. Известные певцы исполнили новогодние хиты советской эстрады, а также с детства любимые песни из мультфильмов. Весь концерт прошел в живом звуке.

В завершение праздничного концерта небо центра столицы республики озарилось красочным салютом.

"В этом году за основу праздничного концерта мы решили взять сюжет так любимого всеми нами фильма "Кавказская пленница", адаптировав его под современный Владикавказ. Радостные лица детей и взрослых - это явный знак того, что у нас все получилось", - рассказал начальник управления культуры АМС Владикавказа Руслан Марзоев.