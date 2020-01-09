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Обратный отсчет до начала 2020 года в "Central World" - на "азиатской Таймс-сквер"

БАНГКОК (BANGKOK), 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Ряд государственных учреждений, частных компаний во главе с ведущим тайским застройщиком коммерческой недвижимости Central Pattana Plc (CPN), Управления по вопросам туризма Таиланда, Advanced Info Service Plc. (AIS) и другие партнеры совместными усилиями организовали праздничное мероприятие под названием "Thailand & AIS Bangkok Countdown 2020" , ставшего тем самым соавторами "Лучшего обратного отсчета в международном и таиландском развлекательном секторе". Телеканал CNN включил торгово-развлекательный центр Central World, снискавший себе славу "азиатской Таймс-сквер", в рейтинг самых ярких направлений мира для празднования Нового года. Здесь расположена крупнейшая в Юго-Восточной Азии концертная сцена длиной 220 м с гидравлической системой синхронизации высотой с 4-этажный дом и крупнейшим в мире цифровым интерактивным экраном "PanOramix@centralwOrld". Гостей центра ждут выступления свыше 100 международных ди-джеев, исполнителей и танцоров, а также потрясающие фейерверки на фоне захватывающих дух пейзажей современного Бангкока. Компания CPN также проводила обратный отсчет до Нового года в 11 филиалах по всей стране, включая CentralPlaza, CentralFestival и Central Phuket. 

Исполнительный вице-президент по вопросам маркетинга компании CPN д-р Наттакит Тангпусинтана (Nattakit Tangpoonsinthana) отметил: "Мы проводим такие мероприятия в различных уголках Таиланда вот уже более 20 лет и за это время завоевали себе статус ведущего организатора обратных отсчетов. Каждый год мы делаем акцент на концепции "Go Global – Love Local", подчеркивающий наши позиции лидера в данной сфере. В глобальном масштабе нашим авангардом в проведении самых популярных мероприятий по обратному отсчету являются Central World и Central Phuket - именно здесь выступают самые известные международные ди-джеи. Ключом к неизменному успеху подобных инициатив от CPN является опыт и креативность нашей команды ивент-менеджеров в вопросах создания уникальных впечатлений, которых ждут наши клиенты.

В этом году Central World стал площадкой для реализации концепции "World of Best Entertainment Countdown" (Лучший в мире обратный отсчет), и успешность этого подхода подтверждается неофициальным статусом нашего центра как "азиатской Таймс-сквер". Все наши гости смогут в полной мере насладиться концертами и праздничным настроением, сногсшибательными фейерверками, освещающими небеса над небоскребами Бангкока.

Central World - многофункциональный центр для местных и иностранных шоперов, расположенный в самом центре таиландской столицы на перекрестке Ратчапрасонг, куда удобно добираться на поездах надземного метрополитена BTS. Мероприятия по обратному отсчету времени до Нового года дают стимул для развития региональной экономики и подчеркивают стремление CPN создавать "центры общественной жизни" в каждой провинции страны, а также продвигают имидж Таиланда как незабываемого места для туристов из всех уголков земного шара.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Титифон Унтракул (Thitiphon Untrakul), unthitiphon@cpn.co.th, +66(0)-2667-5555

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