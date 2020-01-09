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Хайнаньскую выставку товаров для кемпинга и автотуризма-2019 посетили 50 тыс. гостей

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 27-29 декабря в городе Хайкоу проходила выставка под названием Hainan Camping Exposition-2019 (Хайнаньская выставка товаров для кемпинга и автотуризма). Мероприятие успешно проводится уже в пятый раз, привлекая многочисленных производителей автофургонов, самоходного оборудования для кемпинга и прочих товаров для отдыха на открытом воздухе. Выставка предоставляет любителям активного времяпрепровождения комфортные условия для знакомства с новинками рынка, а отраслевым предприятиям дает профессиональную плафторму для общения и сотрудничества с коллегами. 

Экспозиция площадью около 30 000 кв.м разделена на семь секций, посвященных автофургонам, срубам, оборудованию для отдыха на открытом воздухе, товарам для кемпинга и любительских полетов на малой высоте. Гости мероприятия имели возможность познакомиться с современными "домами на колесах", модными видами активного спорта, передовыми моделями агротуризма, новыми форматами отдыха и рекреации и т.д. По сообщению организатора Camping Exposition компании Red Sail MICE, в рамках выставки состоялась специальное мероприятие под названием "Self-driving Tour in Hainan" (Автопутешествие по Хайнаню), принять участие в котором могли все автотуристы на острове.

Одновременно с выставкой состоялись и 12-й Китайский форум по вопросам кемпинга и автотуризма, а также семинары по составлению рейтингов направлений для автотуризма и оценке качества автопансионатов и кемпингов. Форум, как и все предыдущие 11 сессий мероприятия, был направлен на содействие дальнейшему развитию хайнаньского рынка автотуризма и кемпингов, повышение уровня сопутствующих сервисов и продвижение туристических ресурсов и рекреационной культуры острова.

Согласно заявлениям официальных властей, кемпинги и автотуризм входят в десятку ведущих туристических продуктов Хайнаня и являются ключевым объектом развития в экосистеме промышленного туризма. Руководство островной провинции активно поддерживает развитие данного направления и представило ряд мер, ориентированных на содействие формированию целостной отраслевой экосистемы, включая разработку высококачественных маршрутов для автотуризма и обустройство передовых кемпингов. За последние два года сегмент автотуризма на Хайнане демонстрирует тенденцию к стремительному росту.

В будущем, организаторы Hainan Camping Exposition продолжат использовать преимущества региональной политики и географического положения провинции для интеграции отраслевых ресурсов и содействия согласованному развитию различных туристических направлений совместно с ведущими отечественными и зарубежными производителями туристического оснащения. Выставка также будет способствовать популяризации направлений для автотуризма, а также поддерживать строительство Хайнаньской портовой зоны свободной торговли и формирование имиджа острова как международного центра туристического потребления.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=354913

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Цю (Ms. Qiu), тел.: +86-10-63074558

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