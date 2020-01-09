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SDRPY приступила к проекту превращения Аденского аэропорта в международный воздушный хаб

АДЕН (ADEN), Йемен, 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Саудовская программа развития и реконструкции Йемена (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY)) сегодня запустила первый этап проекта восстановления и модернизации Международного аэропорта Аден. В торжественной церемонии по случаю запуска проекта принял участие премьер-министр Йемена д-р Майн Абдул-Малик Саид (Maeen Abdulmalik Saeed). Возглавил мероприятие директор по проектам и исследованиям SDRPY инженер Хассан Алаттас (Hassan Alattas) совместно с командующим войсками Арабской коалиции в Адене бригадным генералом Моджахедом Бандаром Аль-Отайби (Mujahid Bandar Al-Otaibi) и другими представителями официальных властей. Проект предполагает полную модернизацию и расширение существующей инфраструктуры аденского аэропорта. Впервые в своей истории воздушная гавань станет круглосуточным хабом мирового класса для международных и внутренних рейсов.

"Закладывая первый камень в фундамент стратегического проекта развития Международного аэропорта Аден, мы вносим значительный вклад в повышение стандартов авиационной инфраструктуры и качества сервисов, доступных путешественникам и авиакомпаниям", - отметил глава Генеральной дирекции гражданской авиации и метеорологии капитан Салех Салим бин Нахид (Saleh Salim bin Nahid).

"Наши братья из Королевства Саудовская Аравия оставляют неизгладимый след в жизни нашей страны. Наш народ никогда не забудет свое участие в операции "Решающий шторм" вместе с соратниками и друзьями. Сегодня мы начинаем новый этап в развитии и реконструкции не только аэропорта, но и многих других секторов нашего общества", - добавил он.

Капитан бин Нахид также подчеркнул, что "братья из SDPRY ранее уже предоставляли свою поддержку самого разного плана другим аэропортам страны - в Эль-Гайде, Сайвуне, Сокотре и Марибе. И сегодня мы имеем возможность еще раз поблагодарить Хранителя двух святынь короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда (Salman bin Abdulaziz), куратора SDRPY Мухаммеда бин Саида Аль-Джабира (Mohammad bin Saeed Al Jabir) и всех сотрудников программы за их всестороннюю поддержку, которая окажет ощутимое влияние на развитие авиационного сектора".

Бин Нахид завершил свою речь обращением к международным авиакомпаниям, желающим совершать полеты в аэропорт Аден, подчеркнув, что руководство воздушной гавани приложит максимум усилий для поддержки их деятельности.

"Цель данного проекта заключается в скорейшем приведении инфраструктуры аденского аэропорта в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), обеспечении прямого сообщения между Аденом и странами региона, а также в повышении пропускной способности аэропорта - как пассажирской, так и грузовой", - прокомментировал г-н Алаттас.

"Этот проект открывает новую эпоху в истории аэропорта, который никогда ранее не отвечал международным стандартам, - добавил он. -  Наша задача – открыть народу Йемена, а также нашим братьям и сестрам из Саудовской Аравии доступ ко всем преимуществам нового транспортного хаба".

Проект будет реализовываться в три этапа, первый из которых будет ориентирован на энергоснабжение, соблюдение мер безопасности и транспортное обеспечение. Эксперты изучат состояние основных внешних ворот и подъездных путей к комплексу, а также пересмотрят их расположение с целью организации движения пассажирских автобусов.

Второй этап предполагает строительство, обустройство и подключение основных сервисных систем - телекоммуникационной, навигационной и авиационно-диспетчерской. На этом этапе будут проведены работы по восстановлению и модернизации взлетно-посадочной полосы и зон руления, выходов на посадку и телескопических трапов.

Центром внимания третьего этапа проекта станет всестороннее согласование аэропортовой инфраструктуры и сервисных процессов со стандартами ИКАО, включая обеспечение безопасности, электроснабжение, внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, авиационно-диспетчерскую службу и навигацию.

Г-н Алаттас выразил надежду, что этот проект внесет заметный вклад в поддержку транспортного сектора братской Йеменской Республики и послужит важным стимулом для развития региональной экономики. Он подчеркнул, что достичь этого можно только посредством всеобщего единения вокруг целей воплощения надежд и чаяний йеменского народа.

"Мы рады приветствовать наших гостей в аэропорту Адена - на территории исключительного комплекса, по своему значению намного превосходящего обычный объект хозяйственной деятельности", - отметил директор воздушной гавани Абдул-Ракиб Аль-Омари (Abdul-Raqeeb Al-Omari). -  Мы становимся свидетелями искренней и важной поддержки наших братьев в возвращении Адену его исконного статуса. Совместными усилиями мы сможем вернуть нашей прекрасной родине то положение, которого она заслуживает".

В период с 1917 по 1967 гг. на месте сегодняшнего аэропорта находилась база британских королевских ВВС Хормаксар. Во времена политической нестабильности в 70-80-х годах прошлого века воздушная гавань пережила крупных сражений, но несмотря на это к 1996 году стала вторым крупнейшим аэропортом Йемена после Саны. Его основной терминал, построенный в 80-х годах ХХ века, обслуживал свыше миллиона пассажиров в год. Аэропорт Аден является одновременно и старейшим авиационным хабом страны и самым важным на сегодняшний день, демонстрируя потенциал не только к генерированию значительного финансового дохода за счет естественного увеличения поступлений от торговли и налогообложения, но и к созданию новых рабочих мест в густонаселенной провинции Аден.

В 2004 году в провинции проживало почти 590 000 человек, или 3% от общего населения страны. К 2011 году население одного лишь Адена превысило 700 000 человек, а в 2014-м провинция, состоящая из восьми районов, являлась домом для почти двух миллионов человек.

В результате обострения вооруженного конфликта в начале 2015 года аденский аэропорт вынужден был приостановить работу, и с июля 2015 года, когда впервые за четыре месяца на его поле приземлились саудовские самолеты с гуманитарной помощью и оборудованием, воздушный хаб работает в крайне нерегулярном и ограниченном режиме. Международный аэропорт Аден расположен в 6 км от центра города и на сегодняшний день обслуживает 6 региональных рейсов в неделю - по чрезвычайно высоким тарифам. Ни один из рейсов не является внутренним. В рамках данного проекта планируется уже в 2020 году значительно нарастить трафик и пропускную способность аэропорта.

Сегодняшняя торжественная церемония стала поистине историческим событием для Адена и для всего Йемена, поскольку проект не только возвещает о скором открытии страны для всего внешнего мира, но и приносит дополнительную экономическую ценность региону и нации в целом. Реконструкция аэропорта открывает значительные возможности для регионального экономического развития: в окрестностях воздушной гавани будут обустроены современные и высококачественные дороги и инфраструктурные объекты, а стоимость земель в непосредственной близости от хаба заметно возрастет.

Церемонии запуска проекта предшествовала предварительная оценка потребностей аэропорта специалистами SDRPY в конце ноября минувшего года. В ходе оценки были изучены здания аэропорта, поверхность взлетно-посадочной полосы, ее освещение и оснащение; имеющееся навигационное оборудование и системы; залы прилета и отлета.

Запуск первого этапа проекта - один из пунктов в программе визита делегации SDRPY в провинцию Аден с целью изучения текущего состояния различных секторов общественной жизни государства, включая образование, энерго- и водоснабжение, здравоохранение и транспорт. Сотрудники программы также проводят мониторинг реализации текущих проектов, в число которых входит реконструкция Многопрофильной больницы Адена и строительство нового кардиологического центра, финансируемое Саудовским фондом развития и выполняемое под эгидой SDRPY.

В ходе визита члены делегации провели ряд встреч с представителями системы народного образования для обсуждения оптимальных путей решения проблем сектора. По итогам этих совещаний было предложено учредить программы подготовки преподавательского состава, открыть несколько новых школ и выполнить реконструкцию существующих учебных центров. Делегация также встретилась с должностными лицами Фонда очистки и улучшения для оценки насущных потребностей переработки отходов и усиления духа сотрудничества между различными членами местных сообществ в вопросах восстановления и модернизации зданий школ, парков и общественных дорог.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: media@SDRPY.gov.sa

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