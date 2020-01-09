Технология Wi-Fi 6 от Huawei повысит комфорт гостей крупнейшего стадиона Швейцарции

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei недавно предложила решение для актуальных проблем крупнейшего швейцарского стадиона Санкт-Якоб Парк на базе передовой архитектуры облачного управления с использованием самых современных технологий Wi-Fi 6.

Расположенный в Базеле Санкт-Якоб Парк является крупнейшим в стране спортивным стадионом на 40 000 зрителей с двухуровневой парковкой на 680 мест. На территории трехэтажного комплекса, принимавшего у себя Лигу чемпионов УЕФА-2008 и финал Лиги Европы-2016, расположены 32 магазина и два ресторана: Restaurant UNO и Hattrick Sports-Bar.

Многочисленные сложности построения сети

Большое количество пользователей и высокие требования к пропускной способности делают процесс построения сети особенно сложным. Как главное место проведения различных мероприятий в городе, Сант-Якоб Парк регулярно принимает гостей из всех уголков земного шара. Максимальное число зрителей и посетителей магазинов, ресторанов, паркинга на территории стадиона может достигать 60 000 человек. К тому же, онлайн-привычки посетителей за последние годы претерпели значительные изменения. Если раньше большинство людей довольствовались простым просмотром веб-сайтов и социальных сетей, сегодня пользователи Интернета хотят также просматривать и делиться собственными видео и изображениями. Столкнувшись с подобной нагрузкой, телекоммуникационная сеть стадиона с большим трудом обеспечивала приемлемое качество связи не более чем для 30% посетителей, не гарантируя стабильной пропускной способности для приоритетных сервисов, не говоря уже о качестве воспроизведения аудио и видео в высоком разрешении (HD).

Масштабная сеть со столь широким покрытием требует профессиональной конфигурации и развертывания. Большое число потенциальных конечных пользователей лишь добавляет сложности этой задаче, затрудняя последующие процессы эксплуатационно-технического обслуживания и оказывая колоссальную нагрузку на команду технических специалистов стадиона, что, в свою очередь, приводит к росту операционных расходов.

Для подобных общественных мест большое значение имеет безопасность сети, поскольку открытые cети Wi-Fi особенно уязвимы для кибератак. Для обеспечения различным пользователям доступа к ключевым сервисам после идентификации необходимо установить баланс между безопасностью и удобством.

В данном конкретном сценарии руководство Сант-Якоб Парк видело своей задачей превратить стадион в экологически безопасную среду со всеобъемлющим беспроводным сетевым доступом. Для реализации этой концепции требовалась передовая современная сеть Wi-Fi, способная обеспечить полноценное беспроводное покрытие, безопасность соединений, одновременную поддержку большого числа онлайн-пользователей и простоту последующего эксплуатационно-технического обслуживания.

Полноценное беспроводное покрытие для стадиона мирового класса

Для решения проблемы, стоящей перед Сант-Якоб Парк, компания Huawei предложила использовать сложную архитектуру облачного управления на базе самых современных технологий Wi-Fi 6. За счет беспроводного подключения к облачной платформе Huawei сетевые устройства получают доступ к широкому спектру инструментов, включая средства управления точками доступа (АР), приложениями и лицензиями, сетевого планирования и оптимизации, мониторинга устройств, конфигурации сетевых сервисов и дополнительным видам обслуживания (ДВО). В результате, технический персонал стадиона имеет возможность самостоятельными силами с легкостью выполнять сложные задачи сетевого планирования и эксплуатационно-технического обслуживания. Стоит ли говорить, что весь процесс полностью автоматизирован и интеллектуализирован, что заметно повышает эксплуатационную эффективность и снижает операционные издержки.

Для удовлетворения высоких требований проекта, в магазинах, ресторанах и на парковках стадиона были установлены точки доступа Huawei AP7060DN. На открытых пространствах дополнительное покрытие обеспечивают устройства AP8050DN и AP8150DN.

AP7060DN от Huawei является точкой доступа нового поколения на базе технологии Wi-Fi 6 (802.11ax). Со скоростью передачи данных на уровне до 5,95 Гб/с устройство полностью способно удовлетворять требования к качеству высокоскоростных сервисов, включая потоковую передачу видео в формате HD. Кроме того, AP7060DN демонстрирует отличные характеристики с точки зрения покрытия, плотности доступа и эксплуатационной стабильности, обеспечивая оптимальный комфорт сетевого взаимодействия для конечных пользователей.

AP8050DN и AP8150DN - двухдиапазонные беспроводные точки доступа 802.11ac Wave 2 для установки вне помещений. Отличаясь мощным функционалом в аспекте защиты аппаратного обеспечения и гарантируя превосходное сетевое покрытие вне помещений, они демонстрируют высокую емкость соединений и скорость передачи данных на уровне 1,267 Гб/с, обеспечивая тем самым настоящий гигабитный доступ на открытом воздухе. Обе точки доступа отлично показывают себя в сценариях развертывания сетей вне помещений - например, на открытых стадионах. Они характеризуются высокой надежностью, безопасностью, простотой внедрения, автоматическим обнаружением и настройкой WLAN AC, а также возможностями управления и технического обслуживания в режиме реального времени.

Обеспечивая сетевую безопасность на территории Сант-Якоб Парк, брандмауэр Huawei USG6680 выполняет широкий спектр функций: ограничения доступа, виртуальной частной сети (VPN), предотвращения вторжений, антивирусной защиты, препятствования утечки данных, управления пропускной способностью, противодействия DDoS-атакам, фильтрования URL и антиспама. Кроме того, система предоставляет возможность просмотра общих настроек и интегрированного управления политиками, а также способна идентифицировать свыше 6 300 приложений и осуществлять управление правами их доступа. К примеру, USG6680 может различать текстовые и голосовые сообщения на Facebook. Брандмауэр также сочетает возможности идентификации приложений с детекцией вторжений, антивирусной защитой и сервисами фильтрации данных, повышая точность и эффективность выявления несанкционированных действий. В кратчайшие возможные сроки получая актуальную информацию о новейших угрозах, система способна точно выявлять и защищать сеть от уязвимостей, гарантируя тем самым ее полную безопасность.

Умная сеть Wi-Fi - повышенное удобство и комфорт для всех и каждого

Технология Huawei Wi-Fi 6 разработана специально для сложной и переменчивой сетевой среды и обладает целым рядом мощных функций. Высокая пропускная способность, многопоточность и малое время задержки, - в сочетании с функцией радиокалибровки, снижающей уровень помех на 60%, - гарантируют безупречное функционирование беспроводной сети. Huawei Wi-Fi 6 также обеспечивает поддержку большого числа пользователей с возможностью одновременного подключения до 400 пользователей к одной точке доступа.

Функции удаленного облачного управления значительно упрощают процессы эксплуатационно-технического обслуживания (O&M). С помощью облачного инструмента планирования беспроводной локальной сети (WLAN) технический персонал стадиона способен сократить продолжительность реализации любого проекта до одного дня вместо трех, а время, необходимое для диагностики неисправностей, - до 30 минут вместо прежних четырех часов. Это заметно повышает эффективность управления сетью, обеспечивая возможность гибкого и оперативного внедрения АР, что так важно при подготовке к проведению масштабных мероприятий. Вместе с этим, роуминг без потерь и быстрое переключение с использованием Huawei Wi-Fi 6 гарантируют максимально эффективное сетевое взаимодействие для всех посетителей стадиона. В случае отказа одной из точек доступа устройства автоматически переключаются на другую - и этот процесс проходит абсолютно незаметно для пользователей. Новое решение также обеспечивает оперативную диагностику неисправностей - менее чем за 30 минут, - что позволяет устранять сбои без ущерба для работоспособности сети.

С точки зрения безопасности следует отметить, что брандмауэр Huawei USG6680 оснащен встроенной базой данных сигнатур более 6 000 приложений, а также 7-слойной системой ограничения доступа и способен в проактивном режиме идентифицировать и защитать сеть от всевозможных злонамеренных действий. Этот функционал обеспечивает незаметную сетевую защиту без ущерба для высокой скорости и приоритетного выполнения критически важных задач. Кроме того, стандартом безопасности в сетях Wi-Fi 6 является технология WPA3, повышающая конфиденциальность пользователей в общедоступных сетях посредством персонального шифрования данных. Это означает, что сеанс связи между клиентом и точкой доступа происходит в зашифрованной среде, что не позволяет третьим лицам "подслушать" или "подсмотреть" за происходящим.

Обеспечив высокую скорость и превосходную безопасность сети, компания Huawei повысила комфорт посещения стадиона и предоставила его гостям возможность делиться своими любимыми моментами с друзьями и близкими по всему миру в режиме реального времени.

Больше информации см. по ссылке https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2019/st-jakob-park-wi-fi6

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