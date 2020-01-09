{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Технология Wi-Fi 6 от Huawei повысит комфорт гостей крупнейшего стадиона Швейцарции

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei недавно предложила решение для актуальных проблем крупнейшего швейцарского стадиона Санкт-Якоб Парк на базе передовой архитектуры облачного управления с использованием самых современных технологий Wi-Fi 6.

Расположенный в Базеле Санкт-Якоб Парк является крупнейшим в стране спортивным стадионом на 40 000 зрителей с двухуровневой парковкой на 680 мест. На территории трехэтажного комплекса, принимавшего у себя Лигу чемпионов УЕФА-2008 и финал Лиги Европы-2016, расположены 32 магазина и два ресторана: Restaurant UNO и Hattrick Sports-Bar.

Многочисленные сложности построения сети 

Большое количество пользователей и высокие требования к пропускной способности делают процесс построения сети особенно сложным. Как главное место проведения различных мероприятий в городе, Сант-Якоб Парк регулярно принимает гостей из всех уголков земного шара. Максимальное число зрителей и посетителей магазинов, ресторанов, паркинга на территории стадиона может достигать 60 000 человек. К тому же, онлайн-привычки посетителей за последние годы претерпели значительные изменения. Если раньше большинство людей довольствовались простым просмотром веб-сайтов и социальных сетей, сегодня пользователи Интернета хотят также просматривать и делиться собственными видео и изображениями. Столкнувшись с подобной нагрузкой, телекоммуникационная сеть стадиона с большим трудом обеспечивала приемлемое качество связи не более чем для 30% посетителей, не гарантируя стабильной пропускной способности для приоритетных сервисов, не говоря уже о качестве воспроизведения аудио и видео в высоком разрешении (HD).

Масштабная сеть со столь широким покрытием требует профессиональной конфигурации и развертывания. Большое число потенциальных конечных пользователей лишь добавляет сложности этой задаче, затрудняя последующие процессы эксплуатационно-технического обслуживания и оказывая колоссальную нагрузку на команду технических специалистов стадиона, что, в свою очередь, приводит к росту операционных расходов.

Для подобных общественных мест большое значение имеет безопасность сети, поскольку открытые cети Wi-Fi особенно уязвимы для кибератак. Для обеспечения различным пользователям доступа к ключевым сервисам после идентификации необходимо установить баланс между безопасностью и удобством.

В данном конкретном сценарии руководство Сант-Якоб Парк видело своей задачей превратить стадион в экологически безопасную среду со всеобъемлющим беспроводным сетевым доступом. Для реализации этой концепции требовалась передовая современная сеть Wi-Fi, способная обеспечить полноценное беспроводное покрытие, безопасность соединений, одновременную поддержку большого числа онлайн-пользователей и простоту последующего эксплуатационно-технического обслуживания.

Полноценное беспроводное покрытие для стадиона мирового класса 

Для решения проблемы, стоящей перед Сант-Якоб Парк, компания Huawei предложила использовать сложную архитектуру облачного управления на базе самых современных технологий Wi-Fi 6. За счет беспроводного подключения к облачной платформе Huawei сетевые устройства получают доступ к широкому спектру инструментов, включая средства управления точками доступа (АР), приложениями и лицензиями, сетевого планирования и оптимизации, мониторинга устройств, конфигурации сетевых сервисов и дополнительным видам обслуживания (ДВО). В результате, технический персонал стадиона имеет возможность самостоятельными силами с легкостью выполнять сложные задачи сетевого планирования и эксплуатационно-технического обслуживания. Стоит ли говорить, что весь процесс полностью автоматизирован и интеллектуализирован, что заметно повышает эксплуатационную эффективность и снижает операционные издержки.

Для удовлетворения высоких требований проекта, в магазинах, ресторанах и на парковках стадиона были установлены точки доступа Huawei AP7060DN. На открытых пространствах дополнительное покрытие обеспечивают устройства AP8050DN и AP8150DN.

AP7060DN от Huawei является точкой доступа нового поколения на базе технологии Wi-Fi 6 (802.11ax). Со скоростью передачи данных на уровне до 5,95 Гб/с устройство полностью способно удовлетворять требования к качеству высокоскоростных сервисов, включая потоковую передачу видео в формате HD. Кроме того, AP7060DN демонстрирует отличные характеристики с точки зрения покрытия, плотности доступа и эксплуатационной стабильности, обеспечивая оптимальный комфорт сетевого взаимодействия для конечных пользователей.

AP8050DN и AP8150DN - двухдиапазонные беспроводные точки доступа 802.11ac Wave 2 для установки вне помещений. Отличаясь мощным функционалом в аспекте защиты аппаратного обеспечения и гарантируя превосходное сетевое покрытие вне помещений, они демонстрируют высокую емкость соединений и скорость передачи данных на уровне 1,267 Гб/с, обеспечивая тем самым настоящий гигабитный доступ на открытом воздухе. Обе точки доступа отлично показывают себя в сценариях развертывания сетей вне помещений - например, на открытых стадионах.  Они характеризуются высокой надежностью, безопасностью, простотой внедрения, автоматическим обнаружением и настройкой WLAN AC, а также возможностями управления и технического обслуживания в режиме реального времени.

Обеспечивая сетевую безопасность на территории Сант-Якоб Парк, брандмауэр Huawei USG6680 выполняет широкий спектр функций: ограничения доступа, виртуальной частной сети (VPN), предотвращения вторжений, антивирусной защиты, препятствования утечки данных, управления пропускной способностью, противодействия DDoS-атакам, фильтрования URL и антиспама. Кроме того, система предоставляет возможность просмотра общих настроек и интегрированного управления политиками, а также способна идентифицировать свыше 6 300 приложений и осуществлять управление правами их доступа. К примеру, USG6680 может различать текстовые и голосовые сообщения на Facebook.  Брандмауэр также сочетает возможности идентификации приложений с детекцией вторжений, антивирусной защитой и сервисами фильтрации данных, повышая точность и эффективность выявления несанкционированных действий. В кратчайшие возможные сроки получая актуальную информацию о новейших угрозах, система способна точно выявлять и защищать сеть от уязвимостей, гарантируя тем самым ее полную безопасность.

Умная сеть Wi-Fi - повышенное удобство и комфорт для всех и каждого 

Технология Huawei Wi-Fi 6 разработана специально для сложной и переменчивой сетевой среды и обладает целым рядом мощных функций. Высокая пропускная способность, многопоточность и малое время задержки, - в сочетании с функцией радиокалибровки, снижающей уровень помех на 60%, - гарантируют безупречное функционирование беспроводной сети. Huawei Wi-Fi 6 также обеспечивает поддержку большого числа пользователей с возможностью одновременного подключения до 400 пользователей к одной точке доступа.

Функции удаленного облачного управления значительно упрощают процессы эксплуатационно-технического обслуживания (O&M). С помощью облачного инструмента планирования беспроводной локальной сети (WLAN) технический персонал стадиона способен сократить продолжительность реализации любого проекта до одного дня вместо трех, а время, необходимое для диагностики неисправностей, - до 30 минут вместо прежних четырех часов. Это заметно повышает эффективность управления сетью, обеспечивая возможность гибкого и оперативного внедрения АР, что так важно при подготовке к проведению масштабных мероприятий. Вместе с этим, роуминг без потерь и быстрое переключение с использованием Huawei Wi-Fi 6 гарантируют максимально эффективное сетевое взаимодействие для всех посетителей стадиона. В случае отказа одной из точек доступа устройства автоматически переключаются на другую - и этот процесс проходит абсолютно незаметно для пользователей. Новое решение также обеспечивает оперативную диагностику неисправностей - менее чем за 30 минут, - что позволяет устранять сбои без ущерба для работоспособности сети.

С точки зрения безопасности следует отметить, что брандмауэр Huawei USG6680 оснащен встроенной базой данных сигнатур более 6 000 приложений, а также 7-слойной системой ограничения доступа и способен в проактивном режиме идентифицировать и защитать сеть от всевозможных злонамеренных действий. Этот функционал обеспечивает незаметную сетевую защиту без ущерба для высокой скорости и приоритетного выполнения критически важных задач. Кроме того, стандартом безопасности в сетях Wi-Fi 6 является технология WPA3, повышающая конфиденциальность пользователей в общедоступных сетях посредством персонального шифрования данных. Это означает, что сеанс связи между клиентом и точкой доступа происходит в зашифрованной среде, что не позволяет третьим лицам "подслушать" или "подсмотреть" за происходящим.

Обеспечив высокую скорость и превосходную безопасность сети, компания Huawei повысила комфорт посещения стадиона и предоставила его гостям возможность делиться своими любимыми моментами с друзьями и близкими по всему миру в режиме реального времени.

Больше информации см. по ссылке https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2019/st-jakob-park-wi-fi6

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ли Цивэй (Qiwei Li), liqiwei2@huawei.com, 86-180-2533-9127

Реклама на ТАСС
Политика открытости делает Сучжоу идеальным местом для инвесторов и простых жителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС