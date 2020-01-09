Политика открытости делает Сучжоу идеальным местом для инвесторов и простых жителей

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 3 января в Сучжоу состоялась Конференция по вопросам дальнейшей открытости, в рамках которой были представлены 30 политических решений, направленных на расширение открытости города внешнему миру.

Согласно сообщению департамента пропаганды Сучжоуского городского комитета КПК, после презентации Инфографического справочника по инвестиционной деятельности в Сучжоу власти города обнародовали данные о 68,8 кв. км промышленных земель, доступных для инвесторов, а также познакомили собравшихся с новыми мерами инвестиционной политики и концепцией развития региона.

В конференции приняли участие около 3 000 гостей, в числе которых были передовые специалисты, предприниматели, инвесторы, китайские и зарубежные друзья Сучжоу. Событие освещали свыше 70 представителей отечественных и зарубежных СМИ, засвидетельствовавшие знаковый для Сучжоу момент начала нового пути к великим свершениям.

В рамках конференции состоялось подписание соглашение о реализации 556 проектов с общей суммой инвестиций в 735,9 млрд юаней.

Член постоянной комиссии при Комитете КПК в пров. Цзянсу и секретарь Сучжоуского городского комитета партии Лань Шаоминь (Lan Shaomin) выразил надежду, что город в ближайшем будущем станет домом для большого числа отечественных и иностранных специалистов, которые смогут осуществить здесь все свои мечты. Власти Сучжоу приглашают представителей международного бизнеса и просто заинтересованных лиц из всех уголков земного шара разделить возможности и преимущества открытости и прогресса города.

В ходе конференции состоялась презентация Инфографического справочника по инвестиционной деятельности в Сучжоу, доступного на китайском, английском и японском языках. Руководство содержит точную и исчерпывающую информацию об инвестициях в регион. С электронной версией справочника можно ознакомиться на веб-сайте ( http://www.suzhourlt.cn ).

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