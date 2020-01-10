Hesai привлекла $173 млн в ходе раунда финансирования серии С вместе с Bosch и Lightspeed

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 10 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 7 января в Лас-Вегасе открылась международная выставка Consumer Electronics Show (CES 2020). Компания Hesai, мировой лидер в технологии LiDAR, сообщила о завышении раунда финансирования серии С, принесшем ей новое финансирование в размере $173 млн.

Этот раунд, возглавляемый Robert Bosch GmBH и Lightspeed, завершился крупнейшим инвестиционным соглашением в истории международной отрасли LiDAR. В число соинвесторов вошли, в частности, ON Semiconductor, Qiming Venture Partners, DT Capital Partners и Axiom Asia Private Capital.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1064529/1.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лэй Чжао (Lei Zhao), +86-159-9561-2581, zhaolei@hesaitech.com