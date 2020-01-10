{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Hesai привлекла $173 млн в ходе раунда финансирования серии С вместе с Bosch и Lightspeed

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 10 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 7 января в Лас-Вегасе открылась международная выставка Consumer Electronics Show (CES 2020). Компания Hesai, мировой лидер в технологии LiDAR, сообщила о завышении раунда финансирования серии С, принесшем ей новое финансирование в размере $173 млн.

Hesai Raises $173M in Series C Led by Bosch and Lightspeed

Этот раунд, возглавляемый Robert Bosch GmBH и Lightspeed, завершился крупнейшим инвестиционным соглашением в истории международной отрасли LiDAR. В число соинвесторов вошли, в частности, ON Semiconductor, Qiming Venture Partners, DT Capital Partners и Axiom Asia Private Capital.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1064529/1.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лэй Чжао (Lei Zhao), +86-159-9561-2581, zhaolei@hesaitech.com

Реклама на ТАСС
Certent и LucaNet создадут решения для упрощения процессов финансовой отчетности
Объединенный пакет продуктов компаний-партнеров охватывает весь комплекс процедур консолидации данных и подачи финансовой отчетности в Великобритании, Франции и Северной Америке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС