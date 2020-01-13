Компания LONGi названа PV-спонсором Китайского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае

ПЕКИН (BEIJING), 13 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi, ведущий международный провайдер фотоэлектрических технологий, была выбрана PV-спонсором для китайского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае. Китайский комитет по содействию международной торговле (CCPIT) присвоил LONGi статус "PV-спонсора Китайского павильона на ЭКСПО-2020" в ходе официальной церемонии на территории Pusen Hotel.

На мероприятии присутствовали заместитель главы отдела по вопросам участия во всемирной выставке Экспо при Китайском комитете по содействию международной торговле Фан Кэ (Fang Ke), вице-президент LONGi Group Ли Вэньсюэ (Li Wenxue), генеральный директор LONGi New Energy Чэнь Пэнфэй (Chen Pengfei), руководитель департамента международного маркетинга LONGi Solar Ван Ингэ (Wang Yingge), а также свыше 80 представителей ведущих СМИ КНР.

"Китайский павильон получил название "Huaxia Light" (Свет Поднебесной). По своей конструкции он напоминает традиционный китайский фонарик, символизирующий "яркое и светлое будущее". Фотоэлектрическая отрасль уже давно стала "визитной карточкой" Китая, ведь наша страна является безусловным лидером с точки зрения масштабов производства, распространения технологии и стоимости оборудования для солнечной энергетики. И компания LONGi, как флагман китайской фотоэлектрической отрасли, прекрасно подходит на роль спонсора павильона", - прокомментировал заместитель главы отдела по вопросам участия во всемирной выставке при CCPIT Фан Кэ.

"Уверены, что наше сотрудничество с организаторами Китайского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае окажет положительное влияние на всю отрасль и позволит ближе познакомить общество с возможностями инновационной энергетики. Сегодня LONGi берет на себя миссию "продвижения глобального "энергетического перехода" и будет активно создавать новаторские продукты", - подчеркнул вице-президент компании Ли Вэньсюэ.

LONGi специализируется на создании технологических инноваций, ориентированных на содействие развитию и реформированию всей фотоэлектрической промышленности, и активно расширяет свою деятельность в глобальном масштабе. По словам представителей компании, в конструкции Китайского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае будет впервые использована "солнечная напольная плитка" из высокоэффективных монокристаллических элементов LONGi.

Генеральный директор LONGi New Energy Чэнь Пэнфей отметил: "Мы приложим максимум усилий, чтобы Китайский павильон на ЭКСПО-2020 стал платформой для демонстрации самого передового интегрированного фотоэлектрического решения в мире. Мы познакомим посетителей павильона, а вместе с ними и весь мир не только с инновационными "напольными модулями", но и с уникальной комбинацией высоких технологий, красоты и моды, полностью отражающей дизайн-концепцию "Huaxia Light".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тэд Ян (Ted Yang), +86-153-8863-7121