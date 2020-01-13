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Forever Living Products предоставила 5 млн продуктовых наборов по всему миру

СКОТСДЕЙЛ (SCOTTSDALE), Аризона, 13 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Forever Living Products сообщила о достижении важной цели - предоставлении 5 млн продуктовых наборов для нужд борьбы с голодом. За последние два года тысячи сотрудников и директоров Forever принимали участие в волонтерских мероприятиях по упаковке продуктовых наборов и инициативах по сбору средств для помощи голодающим семьям и детям по всему земному шару.

В честь достижения этой важной вехи в искоренении проблемы голода компания 18 декабря провела праздничное мероприятие в родном Скотсдейле. В ходе этого мероприятия свыше 200 волонтеров и сотрудников предприятия упаковывали продуктовые наборы, отмечая успешное завершение кампании Forever We Rise. Основатель и генеральный директор Forever Living Рекс Моган (Rex Maughan) ударом в церемониальный гонг возвестил о достижении 5-миллионной отметки.

Кампания Forever We Rise является частью партнерства между Forever Living Products и Rise Against Hunger с целью предоставления 5 миллионов продуктовых наборов к 2020 году.

"Благодаря усилиям 17 000 сотрудников и директоров Forever Living по всему земному шару, мы сумели не только достичь, но и превысить наш целевой показатель, - прокомментировал президент компании Грег Моган (Gregg Maughan). - Эти продуктовые наборы помогают реализовывать мечты и развивать сообщества в нашем общем стремлении создавать мир, где ни один ребенок не ложился бы спать голодным или не знал, где и когда удастся поесть в следующий раз".

Над достижением этой цели работали волонтерские команды из 38 городов 24 стран мира.  Собранные продуктовые наборы помогут изменить к лучшему 51 000 жизней в 16 регионах земного шара.

О компании Forever Living Products

Forever Living Products - крупнейший в мире производитель и дистрибьютор продуктов на базе алоэ. Основанная в 1978 году компания за время своего существования сумела обеспечить себе присутствие в более чем 160 странах мира. В ее ассортименте представлены инновационные продукты, помогающие людям вести здоровый образ жизни, а система прямых продаж Forever позволяет всем желающим получать стабильный доход. Компания оказывает поддержку инициативам Rise Against Hunger посредством своих представительств в различных уголках земного шара, а также через собственную благотворительную организацию Forever Giving. Узнайте больше на www.forever-giving.org. Больше информации о Forever Living Products см. на веб-сайте  www.foreverliving.com

Об организации Rise Against Hunger

Rise Against Hunger - международная организация по искоренению проблемы голода, обеспечивающая сбор и доставку продуктовых наборов нуждающимся людям в 74 странах мира.  Узнайте больше о деятельности Rise Against Hunger по ссылке www.riseagainsthunger.org.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эшли Хауэр (Ashley Hower), Forever Living Products, 480-336-8595, ahower@foreverliving.com

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