Компания Hubei Linglong Tire Co., Ltd. запустила новую линию по производству шин PCR

ЦЗИНМЭНЬ (JINGMEN), Китай, 13 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 11 января нового года в китайском городе Цзинмэнь состоялась церемония запуска новой линии по выпуску шин PCR компании Hubei Linglong Tire Co., Ltd. (сокращенно - "Hubei Linglong"). Месяцем ранее в этом же месте состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска линии производства продукции по технологии TBR. В церемонии приняли участие около 600 гостей, включая высокопоставленных представителей Цзинмэньской ассоциации резиновой промышленности и руководство компании Linglong Tire. Все они смогли лично засвидетельствовать новый виток прогресса, достигнутого компанией в вопросах освоения глобальной отрасли.

Hubei Linglong стала четвертой производственной базой Linglong на территории Поднебесной. Предприятие занимает площадь в 9 300,000 кв.м. Планируемые годовые объемы производства PCR составляют 12 млн шт., TBR - 2,4 млн шт., OTR - 60 000 шт. По прогнозам, ежегодные поступления от продаж продукции новой базы достигнут 710 млн долл. США. Экологичный завод с использованием передовых технологий создаст эффективный стимул для трансформации и модернизации интеллектуального производства продукции, ориентированной на верхние сегменты рынка. Hubei Linglong будет обслуживать ОЕМ-производителей и розничных потребителей в провинции Хубэй и близлежащих регионах, что позволит нарастить рыночную долю и повысить конкурентоспособность бренда Linglong.

По словам главы правления Linglong Tire г-на Ван Фэна (Wang Feng), компания будет прилагать все усилия к скорейшему выводу производства на полную мощность при поддержке муниципальных властей Цзинмэня и региональных отраслевых ассоциаций с тем, чтобы предоставить потребителям еще больше высококлассных продуктов и внести значительный вклад в развитие экономики региона.

Предприятие демонстрирует один из самых высоких темпов развития среди всех мировых производителей шин. Стабильный рост деятельности Linglong в значительной степени обусловлен мощной поддержкой международных партнеров компании. Linglong планирует и дальше придерживаться тенденций развития отрасли, формируя глобальную сеть интеллектуального цифрового маркетинга и всячески содействуя взаимовыгодному обмену ресурсами с отраслевыми партнерами для совместного решения различных рыночных проблем. Компания продолжит наращивать усилия в сфере разработки новых продуктов, повышения их конкурентоспособности и предоставления первоклассного сервиса потребителям во всех уголках земного шара. Предприятие также будет укреплять взаимовыгодное сотрудничество с дилерами и поставщиками в аспектах передовых технологических разработок, продвижения бренда, оптимизации экосистемы сопутствующих услуг, освоения новых рынков и расширения каналов сбыта.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1075534/PCR_Commissioning_Event_Linglong_Tire.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ван Шихуэй (Shihui Wang), +86-18705356608