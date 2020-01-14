Исследование YPO: молодые бизнес-руководители считают доверие крайне важным фактором

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 14 января 2020 г. /PRNewswire/ -- YPO , международное лидерское сообщество, членами которого являются свыше 28 тыс. руководителей из 135 стран мира, проанализировало взгляды своих членов на важность доверия между всеми участников бизнес-процессов, масштабы и успешность предпринимаемых ими мер по созданию культуры доверия в рамках собственных организаций, а также их оценку роли общественного влияния на формирование доверительных отношений со всеми задействованными лицами.

Исследование Global Pulse Survey on Trust 2020 проводилось 1-18 ноября 2019 года при участии 2 960 респондентов. Результаты опроса показали, что большинство бизнес-руководителей по всему земному шару считают доверие ключевым фактором успеха, однако между теорией и практикой по-прежнему имеется колоссальный пробел. Основные выводы:

96% руководителей компаний и предприятий считают вопрос построения и поддержания доверительных отношений высочайшим приоритетом, а почти половина всех опрошенных (42%) отметили, что важность доверия между всеми участниками делового процесса за последние пять лет заметно возросла.

Только 40% топ-менеджеров не имеет проблем в построении доверительных отношений со своими сотрудниками, а еще сложнее, по мнению респондентов (36%), устанавливать доверие с клиентами.

Несмотря на тот факт, что большинство бизнес-руководителей соглашаются с высокой приоритетностью и растущей важностью этого вопроса, свыше 60% опрошенных до сих пор не проанализировали степень доверия в собственных организациях, и лишь треть респондентов (34%) разработали конкретные планы действий по построению и поддержанию доверительных отношений с сотрудниками.

Большинство участников опроса осознают свою роль в этом процессе, а 89% ощущают весь груз ответственности, возлагаемой на руководителей, которые должны своими действиями воплощать ценности своих организаций.

77% респондентов согласились, что вынуждены брать на себя лидерство в этом вопросе, а не ждать, пока правительство обяжет их осуществить необходимые изменения.

Большинство опрошенных (71%) заявили, что их бизнес оказывает положительное влияние на общество, однако гораздо меньшая часть участников исследования считают, что принятие мер для решения социальных проблем повышает уровень доверия со стороны сотрудников (56%) или общественности (57%).

Методология исследования YPO Global Pulse Survey on Trust 2020:

Исследование проводилось с 1 по 18 ноября 2019 года посредством онлайн-анкетирования участников YPO. В общей сложности, в опросе приняли участие 2 960 членов организации. В выборку вошли представители 115 стран мира. Статистическая погрешность выборки составляет плюс/минус 1,84 процентных пункта при уровне достоверности в 95%.

Об организации YPO:

YPO - международное лидерское сообщество, членами которого являются свыше 28 000 руководителей из 135 стран мира, объединяемые общей уверенностью в том, что миру нужны лучшие лидеры. Каждый член организации сумел достичь заметного успеха на лидерском поприще в весьма молодом возрасте. Суммарный ежегодный доход возглавляемых ими предприятий составляет 9 трлн долл. США. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга, опираясь на принципы открытого обмена и доверия среди участников многоликого сообщества. Больше информации - на ‪ ypo.org .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эми Зельвин Рейд (Amy Zelvin Reid), areid@ypo.org, 646-678-0575; Анджела Мерс (Angela Mers), amers@ypo.org, 415-298-8534