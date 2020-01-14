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Единственная в Гонконге туристическая выставка ITE охватывает все южные регионы Китая

Жители Гонконга все чаще покидают родной регион в период летних и рождественских каникул

ГОНКОНГ (HONG KONG), 14 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Организуемая компанией TKS Exhibition Services Ltd выставка ITE охватывает региональные сегменты туристического бизнеса, MICE и FIT. За два дня работы мероприятия его посетили 11613 покупателей и гостей. Все участники ITE 2019 прошли обязательную регистрацию. 11% процентов из этого числа пришлось на представителей зарубежных государств, 26% посетителей приехали на ITE из различных регионов Китая (главным образом, из Гуандуна). Около 85% из 73665 публичных посетителей выставки являлись индивидуальными туристами (FIT).

Программы В2В и B2BMICE в рамках ITE включали организацию экспресс-встреч покупателей и продавцов; привлечение аудитории на семинары/воркшопы экспонентов и т.д.

Объемы выездного туризма в Гонконге продолжают расти: за период с июля по сентябрь прошедшего года местные жители 23 миллиона раз выезжали за пределы региона, что на 1,7% больше по сравнению с предшествующим годом, а число туристов, выехавших из Гонконга в первый день "удлиненных" рождественских каникул выросло на 5% - до 318 000 человек. В июле 2019-го продажи авиабилетов в регионе подскочили сразу на 9%; в сентябре рост составил 8,5%, а в ноябре - уже 11,7%. Некоторое снижение объемов продаж наблюдалось в августе (на 8,6%) и октябре (на 7,3%). Поступления от продаж за весь период с января по ноябрь выросли на 3,8%, достигнув отметки в 27,5 млрд гонконгских долларов.

С июля по декабрь в регионе состоялись почти все запланированные ранее международные выставки. Что примечательно, с 10 по 31 декабря в центре города с большим успехом проходила масштабная ярмарка потребительских товаров, привлекшая впечатляющее количество посетителей. 

Гонконг с населением 7,4 млн человек, ежегодно тратящих 26,5 млрд долл. США на выездной туризм. в 2018 году занял 11-е место в мире и 3-е в Азии по количеству выезжающих туристов, уступив лишь Китаю и Южной Корее (население которой насчитывает около 50 млн человек). Расходы на выездной туризм на душу населения Гонконга составляют в среднем 3 580 долл. США, что выше чем в Австралии (ок. 1 500 долл. США) и Великобритании (1 150 долл. США). Между тем, в одном лишь 2018 году эти две страны посетили 309 000 и 243 000 гонконгских туристов соответственно.  

За первые девять месяцев 2019 года число туристов, прибывавших из Гонконга в Австралию, возросло на 2,7% - до 232 300 человек, а количество гонконгцев, посетивших Японию за период с июля по сентябрь прошлого года, составило 562 970 человек, на 2,2% больше, чем годом ранее.

Предстоящая выставка ITE, объединяющая в себе 34-ю сессию ITE (LEISURE) и 15-ю сессию ITE MICE, будет проходить с 11 по 14 июня 2020 года в зале 1 Гонконгского центра выставок и конференций. Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры и туризма КНР, Гонконгского совета по вопросам туризма и других компетентных учреждений. 

В выставке ITE 2019 приняли участие 675 экспонентов, 87% из которых представляли зарубежные страны, а более половины из 56 стран-участниц расположены за пределами азиатского региона. Так, Европу на выставке представляли Армения, Хорватия (Загреб), Чехия, Кипр, Финляндия, Франция, Грузия, Исландия, Россия (включая Москву и Санкт-Петербург), Испания (Каталония), Швейцария и Великобритания. Экспоненты сделали акцент на ТЕМАТИЧЕСКИХ турах. В сегменте мероприятия, посвященном отрасли MICE и привлекшем 18% гостей выставки, приняли участие свыше 140 экспонентов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.itehk.com или обращайтесь к компании TKS по электронной почте travel@tkshk.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: TKS, +852-31550600, travel@tkshk.com

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