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Офисные хранилища от Infortrend упрощают процесс централизованного управления файлами

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 14 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, представляет офисное хранилище информации для совместного использования, упрощающее процессы обмена, централизованного хранения и резервного копирования файлов в рабочей среде. Интуитивно понятная система разработана для поддержки совместных проектов, а также для оптимизации хранения и управления рабочими файлами - особенно на предприятиях малого и среднего бизнеса, часто сталкивающихся с такими проблемами, как отсутствие полноценной ИТ-инфраструктуры или непредсказуемый рост масштабов деятельности.

 Офисное хранилище данных  EonStor GS/GSe/GSe Pro предоставляет унифицированное пространство для хранения, обмена и резервного копирования информации всеми сотрудниками офиса. Редактируемые файлы обновляются в хранилище в режиме реального времени, что позволяет эффективно решить проблему одновременной работы нескольких сотрудников над одним и тем же файлом.

ИТ-менеджеру хранилище позволяет с легкостью находить, отслеживать и даже расширять выделенное сотрудникам пространство для хранения информации, что заметно упрощает процесс управления данными.  Кроме того, поддерживаемая хранилищем функция защиты RAID обеспечивает бесперебойный доступ к файлам, сохраненным на GS, даже в случае повреждения жесткого диска. Хранилище GS также поддерживает функцию многовариантного снепштота (моментальных снимков) и резервное копирование данных на локальных машинах или в облаке, что гарантирует восстановление информации при ее случайном удалении или в иных нештатных ситуациях.

Простой и быстрый мастер установки GS избавляет пользователей от сложного и утомительного процесса настройки хранилища. А с помощью управляющего ПО EonOne администратор может с легкостью настраивать функции обмена данными, устанавливать квоты на пользование хранилищем и обеспечивать защиту информации. Для обычных пользователей в системе предусмотрена специальная утилита EonView, автоматически подключающая персональный компьютер к GS и оперативно настраивающая пространство в хранилище для последующего использования в качестве сетевого диска.

Основные преимущества и возможности продукта

  • Централизованное хранилище данных
  • Обмен файлами в режиме реального времени
  • Полноценная защита информации
  • Высокая гибкость и доступность
  • Простота в управлении и эксплуатации
  • Комплексные решения

Узнайте больше об офисных хранилищах Infortrend для совместного хранения информации.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com

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