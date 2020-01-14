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Мондрагонский университет внедряет модель образования с технологией Huawei Wi-Fi 6

МОНДРАГОН (MONDRAGON), Испания, 14 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei и отраслевая ассоциация WBA недавно анонсировали проведение ряда проверочных испытаний Wi-Fi 6 на территории Мондрагонского университета в Испании. Данная инициатива направлена на поиск различных сценариев применения инновационной технологии в высшем образовании и обеспечение прочного фундамента для обучения методом погружения. 

Учрежденный в 1997 году Мондрагонский университет - некоммерческий кооперативный частный вуз, расположенный в испанской Стране Басков. Учебное заведение занимает восьмое место в рейтинге лучших университетов страны согласно рейтингу CYD (где представлены все вузы Испании). Университет входит в Мондрагонскую кооперативную корпорацию (Mondragon Corporation) - десятую по величине компанию Испании по обороту активов и крупнейшую бизнес-группу баскского региона, осуществляющую свою деятельность на пяти континентах земного шара.

Мондрагонский университет реализует уникальную образовательно-инновационную модель, ориентированную на удовлетворение социальных и образовательных потребностей новой эпохи. Модель обеспечивает комплексный процесс обучения, формирования и обмена новыми знаниями с целью повышения темпов социального преобразования.  В соответствии со студентоориентированной стратегией, переопределяющей алгоритмы взаимодействия между учащимися и преподавателями, учителя становятся тренерами и скорее старшими коллегами, разрушая традиционные стереотипы.

Вместо стандартного освоения ограниченных академических знаний студенты оттачивают свои лидерские качества, навыки командной работы, коммуникации, решения проблем, принятия решений и другие практические приемы.

Традиционные сети ограничивают внедрение инновационных методик преподавания

В привычный учебный процесс сегодня то и дело вмешиваются инновационные методы преподавания. Многочисленные средства обучения методом погружения - прямые онлайн-трансляции, дистанционное обучение и виртуальная реальность (ВР), - становятся все более популярными, преобразуя динамику образовательного процесса.

Адаптация к подобным изменениям играет основополагающую роль в концепции Мондрагонского университета, а обеспечение широкому спектру приложений надежного и стабильного доступа к сети Wi-Fi - в любое время и в любом месте, - является одним из ключевых приоритетов вуза. Тем не менее, для реализации этих задач необходимо было преодолеть ряд технических трудностей, включая серьезные проблемы с сетевым роумингом в преподавательских кабинетах, частные перебои сети в аудиториях и кабинетах без возможности восстановления связи, неравномерное покрытие в жилых зонах и нестабильная скорость сетевого доступа. Все эти трудности существенно осложняли процесс пользовательского взаимодействия.

Приняв во внимание постоянные жалобы учащихся и преподавателей на плохое качество сетевого доступа, руководство университета решило радикально решить эту проблему и модернизировать свою беспроводную сеть.

Успешно прошедшая апробационные испытания технология Wi-Fi 6 от Huawei обеспечивает исключительное качество связи

Ознакомившись с задачами и существующими проблемами ИТ-персонала университета, компания Huawei совместно с региональными партнерами организовала проведение испытаний с целью создания высокоскоростной и стабильной сети Wi-Fi для студентов и преподавателей. На этот процесс понадобилось всего полтора дня.

В коридорах, где беспроводные сигналы движутся вместе с пользователями, были установлены оснащенные смарт-антеннами точки доступа Huawei AP5760-10s, обеспечивающие интеллектуальное усиление сигнала в зонах с нестабильным покрытием. Классы и аудитории оснастили точками доступа AP7060DNs, способными поддерживать одновременную работу большого количества пользователей. В общежитиях реализовано гибкое решение для распределенной сети Wi-Fi: в каждом корпусе была установлена отдельная ресурсная единица (RU), обеспечивающая стабильный и качественный беспроводной сигнал буквально в каждом углу здания.

Тестовый период длился в течение одного месяца, на протяжении которого был собран значительный объем данных для университетской команды ИТ-персонала. В процессе испытаний они смогли лично убедиться в превосходных эксплуатационных характеристиках точек доступа Huawei даже в условиях высокой пользовательской нагрузки на сеть. Отличную производительность технологии Wi-Fi 6 подтвердили и результаты опроса, в ходе которого почти все преподаватели университета высоко оценили качество соединения, отметив значительные улучшения по сравнению со старой сетью Meraki. Со стороны пользователей перестали поступать жалобы на перебои роуминг-соединений и низкую скорость сетевого доступа.

Студентоориентированное обучение - новые методы воспитания талантов

Уникальная образовательная модель Мондрагонского университета обеспечивает высококачественную подготовку учащихся, прививая им не только универсальные ценности, но и практические навыки для успешной профессиональной карьеры.  К тому же, тот факт, что университет входит в состав Mondragon Group - корпорации, включающей 257 компаний, - гарантирует студентам вуза возможность попробовать себя в реальных рабочих условиях и даже принять непосредственное участие в корпоративных проектах. В аудиториях широко применяются разнообразные приложения для мультимедийного обучения, онлайн-коммуникации и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. В подобных условиях традиционная сеть действительно оказывается препятствием для создания инноваций.

Технология Huawei AirEngine Wi-Fi 6 разработана специально для удовлетворения растущих требований к данными в эпоху интеллектуальных инноваций и способна поддерживать работу самых разнообразных учебных приложений в университете 21-го столетия. Подобное решение устраняет все ограничения для "цифровой" подготовки специалистов, избавляя учащихся от необходимости взаимодействовать со слабой сетью с низкой пропускной способностью и большими задержками, что гарантирует доступ к разнообразным и персонализированным моделям обучения.

Тестирование Wi-Fi 6: расширяя границы и преодолевая преграды

В ходе недавней конференции Wireless Global Congress, организованной отраслевой ассоциацией Wireless Broadband Alliance (WBA), компания Huawei и WBA анонсировали совместный запуск экспериментальной программы тестирования прикладных сценариев применения Wi-Fi 6 в колледжах и университетах. Мондрагонский университет станет "полигоном" для проведения первой серии проверочных испытаний инновационной технологии. Их цель заключается в апробировании различных вариантов использования Wi-Fi 6 в сфере высшего образования и формирования прочного фундамента для реализации различных моделей обучения по методу погружения.

Разработанное компанией Huawei решение AirEngine Wi-Fi 6 уже широко используется в различных регионах земного шара. Huawei и дальше будет всячески способствовать развитию отрасли Wi-Fi 6, тесно сотрудничая с отраслевыми партнерами в вопросах обеспечения повсеместного сетевого доступа и внедрения интеллектуальных технологий в колледжах, университетах, правительственных организациях и частных предприятий, открывая своим пользователям практически безграничные преимущества цифровой трансформации.

Больше информации см. по ссылке https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/mondragon-university-wifi6

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ли Цивэй (Qiwei Li), +86-180-2533-9127, liqiwei2@huawei.com

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