Россия примет участие в финале международного конкурса дизайна от Roca

БАРСЕЛОНА, Испания, 17 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Алексей Лукьянов, студент Ивановского государственного архитектурно-строительного университета, ставший победителем третьего однодневного конкурса Roca One Day Design Challenge в России (международный конкурс дизайна в экспресс-формате от компании Roca), вместе с другими победителями конкурсов, проведенных по всему миру в 2019 году, отправляется с 20 по 22 января в Барселону, ставшую эталоном в секторе проектирования, на первый кубок чемпионов в сфере дизайна Master Design Challenge.

Финал определит окончательного победителя среди молодых дизайнеров. Он будет проводиться при участии дизайнерского центра Барселоны BCD и фонда We Are Water Foundation.

В течение этих трех дней все мероприятия будут посвящены инновациям, творческим идеям, проектированию и устойчивому развитию (в соответствии с определенными ООН целями в области устойчивого развития) для построения лучшего будущего для всего человечества.

Предложения представителей 12 стран, которые примут участие в финале, будут оцениваться международным жюри, в состав которого войдут: Жуан Бесса, дизайнер и основатель компании BESSA; Жозеп Конгост, директор по дизайну и инновациям компании Roca; Кеннет Ко, основатель архитектурного бюро Quarters Architects; Изабель Пинтадо, региональный директор-распорядитель компании Wilson Associates; Владимир Пирожков, президент центра промышленного дизайна и инноваций "Astra Rossa"; Изабель Рог, генеральный директор BCD; и Хавьер Торрас, директор по коммуникациям компании Roca.

Победитель сможет пройти обучение в престижной французской школе дизайна и архитектуры Boisbuchet в Лессаке, а также получить приз в размере 3000 евро и монитор BenQ для графического дизайна стоимостью 1190 евро.

Компания Roca, ведущий производитель продукции для ванных комнат, организует эти инициативы с целью привлечения внимания молодых талантов. Свой первый однодневный конкурс дизайна One Day Design Challenge компания Roca провела в 2012 году, и с тех пор ее международная деятельность значительно расширилась. В рамках этого соревнования молодые архитекторы, дизайнеры и студенты профильных учебных заведений должны за один день создать оригинальные и инновационные продукты для ванной комнаты.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Nuria Vall-llovera (Нурия Валль-Иловера), менеджер по бренд-коммуникациям, nuria.vall.llovera@roca.net, +34-933-661-200