В Дубае завершилось возведение центральной башни по проекту солнечной электростанции

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 16 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Реализация крупнейшего в мире одноблочного проекта по технологии CSP мощностью 700 мВт в Дубае продвигается со значительным прогрессом. 9 января состоялась торжественная церемония по случаю окончания возведения 222-метровой центральной башни будущей электростанции. В мероприятии приняли участие представители компании Shanghai Electric, являющейся генеральным подрядчиком по данному проекту, Дубайского управления по вопросам электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA), Noor Energy 1, а также предприятия China Construction Third Engineering Bureau.

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"SEGC (Shanghai Electric Group Company) показала выдающийся результат, завершив строительство бетонной башни точно по графику, невзирая на все проблемы и сложности, с которыми нам пришлось столкнуться в этом процессе", - прокомментировал Энрике Валадес Ньето (Enrique Valades Nieto), руководитель строительных работ на станции Noor Energy 1.

Проект строительства станции CSP мощностью 700 мВт представляет собой четвертый этап создания Солнечного парка им. Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума в Дубае и является важнейшей частью инициативы правительства ОАЭ "Vision 2021", направленной на экологически устойчивое развитие региона.

В дополнение к "Vision 2021" власти страны также представили программу "Energy Strategy 2050 Plan", целью которой является увеличение доли экологически чистых энергоресурсов в общей структуре энергопотребления с текущих 25 процентов до 50 процентов к 2050 году. После ввода в эксплуатацию станция CSP позволит сократить "углеродный отпечаток" Дубая на 1.6 млн тонн вредных выбросов в год.

Экологическая устойчивость - один из основополагающих принципов проекта. Чтобы свести к минимуму негативное воздействие строительных работ, компания Shanghai Electric привлекла специалистов и партнеров к перемещению диких животных и 180 деревьев прозописа с участка площадью 40 кв.км в новый парк дикой природы.

Проект, осуществляемый при поддержке международной команды, должен принести ощутимую пользу местному сообществу. По предварительным подсчетам, по мере реализации проекта он создаст около 6 000 новых рабочих мест для специалистов в сфере инженерных технологий, энергетического менеджмента и строительства.

О системах концентрированной солнечной энергии

Системы CSP в процессе генерирования солнечной энергии используют зеркала и линзы, для концентрации большого объема солнечного света на небольшой площади. Электричество вырабатывается в результате преобразования концентрированного света в тепловую энергию, питающую паровую турбину, подключенную к генераторной установке. На станции CSP мощностью 700 мВт используются как башенные, так и трубчатые коллекторы. Центральная башня является важнейшим элементом станции и предназначена для приема всего солнечного света, концентрируемого 70 000 зеркал. Собранный свет повышает температуру в башне до уровня выше 500ºC. Это тепло используется в работе паровой турбины, подключенной к электрогенератору. 267-метровая конструкция является самой высокой на сегодняшний день тепловой башней в мире.

О компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на секторе инновационной энергетики, выпуская и реализуя на мировых рынках ветровые турбины и компоненты к ним, а также оборудование для атомных электростанций. Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт теплоэнергетического оборудования, средств передачи и распределения энергии, промышленных агрегатов, включая подъемники и двигатели. Предприятие – активный участник современной отрасли обслуживания, предоставляющий сервисы генерального подряда по строительным проектам в сфере производства и распределения тепловой энергии.

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​КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шэнь Цзинь (Shen Jin), forshenjin@163.com, shenjin@shanghai-electric.com, 13817909115