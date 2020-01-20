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В Вэйфане открылся фестиваль, посвященный традициям празднования китайского Нового года

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 17 января 2020 г. /PRNewswire/ -- На территории торгового и культурного квартала Шихуюань в китайском Вэйфане недавно открылся Вэйфанский фестиваль культуры-2020. Это событие ознаменовало начало Месяца новогодних традиций и нематериального культурного наследия провинции Шаньдун, приуроченного к празднованию Нового года по восточному календарю. 

Программа новогодних торжеств разделена на две части. Первой частью является Культурный фестиваль новогодних традиций Китая, включающий церемонию открытия, Выставку новогодних подарков и театрализованный показ традиций "Праздника весны" в рамках Месяца нематериального культурного наследия пров. Шаньдун. Вторая часть программы, - Новогодняя храмовая ярмарка и шоу китайских фонарей в квартале Шихуюань, - включает двенадцать различных активностей, в число которых входят выставка фонарей, кулинарный фестиваль и традиционные торжества по случаю празднования китайского Нового года.

Согласно сообщению в Weifang Release, - официальном аккаунте Народного правительства Вэйфана на платформе WeChat, - столь масштабные мероприятия направлены на повышение уровня развития культуры в регионе, обогащения культурной жизни людей в период празднования китайского Нового года, демонстрацию художественной и исторической ценности национальных традиций, а также удовлетворение растущих культурных потребностей общества.

Город Вэйфан в провинции Шаньдун славится богатыми культурными традициями и многочисленными объектами нематериального культурного наследия: уникальной культурой изготовления воздушных змеев, традиционной технологией печати красочных новогодних гравюр с использованием резных деревянных клише в деревне Янцзябу и региональной оперной школой "Гаоми Маоцян".  Особой популярностью по всему миру пользуются новогодние картинки из Янцзябу и вэйцзянские воздушные змеи.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=355890
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=355891

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Zhang), тел.: +86-10-63074558

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