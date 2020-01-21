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Infortrend представила новые модели устройств NAS EonStor CS на базе Flash-накопителей

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем хранения данных, недавно представила новые модели в линейке горизонтально масштабируемых устройств NAS EonStor CS на базе Flash-накопителей. Использование Flash-платформы заметно повышает скорость обработки больших объемов неструктурированных данных, что делает системы CS идеальным решением для приложений с высокими требованиями к производительности - например, вещания 4K или потоковых трансляций в масс-медиа, развлекательной индустрии и отрасли НРС (высокопроизводительных вычислений).

Устройства EonStor CS - это горизонтально масштабируемые хранилища NAS, способные поддерживать до 144 узлов в одном кластере с общей скоростью чтения/записи на уровне свыше 100 ГБ/с и 100-петабайтной емкостью. С появлением модели СS 4025В на базе исключительно Flash-накопителей линейка CS получила способность поддерживать скорость чтения/записи данных на уровне 3,4/2 ГБ/с из расчета на один узел. Кроме того, устройства данной серии поддерживают RMDA-соединение между узлами со скоростью 40 ГБ/с, удовлетворяя потребности пользователей в сверхскоростной обработке информации. 

Линейка CS также отличается повышенной гибкостью архитектуры с возможностями гибридной комбинации Flash-накопителей и пулов HDD. Подобная конфигурация позволяет использовать Flash-пул для высокопроизводительных рабочих нагрузок, а HDD - для "холодных" данных или приложений, требующих большой емкости памяти. Столь гибкая модель развертывания обеспечивает максимальную эффективность системы и более рациональное управление данными.

Наибольшую выгоду из гибридной архитектуры данных хранилищ смогут извлечь представители отраслей НРС и M&E (масс-медиа и развлекательный сектор), поскольку именно в этих двух сферах пользователи чаще всего сталкиваются с большими объемами данных и необходимостью в их скоростной обработке. К примеру, в сценариях НРС пользователи могут применять Flash-пул для параллельных вычислений и анализа, а затем создавать резервные копии или архивировать объемные данные в HDD. Видеовещание в формате 4K, процессы пост-продакшена и прямые трансляции в M&E зачастую требуют очень высоких показателей производительности, и в этом на помощь приходят системы на базе Flash-накопителей. В пул HDD отлично подходит для хранения громадных объемов видеофайлов.

Узнайте больше о NAS -системах с горизонтальным масштабированием EonStor CS

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com

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