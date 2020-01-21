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Хайнань демонстрирует высокие достижения в экономической трансформации и развитии региона

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- В ходе состоявшейся 17 января второй пресс-конференции по итогам третьего съезда Собрания народных представителей пров. Хайнань шестого созыва представитель Народного правительства пров. Хайнань заявил, что в 2019 году власти региона активно продвигали проект создания на острове портовой зоны свободной торговли. Экономическое сообщество провинции продемонстрировало стабильный прогресс, оптимизированную структуру, расширенные преимущества и мощные стимулы к более устойчивому высококачественному развитию.

Хайнаньский комитет по реформе и развитию обнародовал основные показатели стабильного роста региона в 2019 году. В завершившемся году провинции удалось достичь положительных результатов в экспортоориентированном экономическом развитии, принесших многочисленные плоды с точки зрения продвижения жизнеспособных проектов зарубежных инвестиций, прогресса внешней торговли и иных сфер. Кроме Гонконга, Сингапура и США провинция засвидетельствовала заметный рост инвестиций из Германии, Канады, а также других развитых регионов Европы и Америки. Одновременно с этим, Хайнань сумел нарастить торговые связи со странами инициативы "Пояс и путь", достиг успеха в продвижении проекта "Windows to Global Trade", оптимизировал свою торговую структуру с целью формирования центра международного туристического потребления, сделав импорт беспошлинных товаров одним из основных направлений развития внешней торговли.

В 2019 году регион продемонстрировал высокие результаты в структурном реформировании факторов роста.

В сфере развития тропического сельского хозяйства власти провинции активно содействовали интеграции первичных, вторичных и третичных сегментов отрасли с акцентом на трех основных продуктах - каучуке, кокосе и орехе катеху, - а также на исследовательских инициативах в области выращивания зимних овощей и фруктов.

Провинция открыла новые возможности для развития современной индустрии услуг. Стремительные темпы прогресса показала и хайнаньская Интернет-отрасль, существенно нарастив потенциал в сфере финансовой поддержки ключевых сегментов промышленности и бизнеса, а также масштабных проектов. В прошлом году на Хайнане начали работу центр инноваций Sanya Yazhou Bay Science and Technology City, международная экспериментальная зона образовательных инноваций Линшуй Лиань и другие подобные проекты.

Повысились темпы развития высокотехнологичных отраслей. Островная провинция активно продвигает инновационные отрасли освоения наземных, морских и воздушных ресурсов, расширяя отраслевую цепочку нефтегазовой промышленности и предоставляя новые возможности для роста фармацевтического производства. "Невзирая на растущее экономическое давление число высокотехнологичных предприятий на Хайнане достигло 566", - отметил генеральный директор Хайнаньского управления по вопросам науки и техники Се Цзин (Xie Jing), подчеркнув, что научные и технологические инновации эффективно стимулируют экономическую трансформацию и развитие региона.

В 2019 году остров посетили 83,112 млн китайских и зарубежных туристов, принеся туристической отрасли провинции выручку в размере 10,578 млн юаней. Число гостей Хайнаня, прибывающих из-за границы, составило 1,4359 млн человек, что на 13,6% больше, чем годом ранее. "Создание международного центра туристического потребления стало одним из приоритетных направлений деятельности для властей региона в 2019 году. Эта инициатива направлена на общее преобразование и модернизацию туристической отрасли путем углубления процессов реформ и открытости", - прокомментировал глава Хайнаньского управления по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Сунь Ин (Sun Ying).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ван (Ms. Wang), тел.: +86-10-63074558

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