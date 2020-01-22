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Глава платформы OKEx заявил о способности блокчейна к устойчивому инклюзивному развитию

Дефицит банковских сервисов является проблемой глобального масштаба, однако команда OKEx уверена, что блокчейн может изменить правила игры

Давос (Davos), Швейцария, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Представители крупнейшей в мире биржи криптовалютных спотов и деривативов OKEx прибыли в Швейцарию к открытию 50-го Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), чтобы изучить вопрос путей формирования новой финансовой системы на базе блокчейна.  Директор по финансовым рынкам OKEx Ленникс Лай (Lennix Lai) принял участие в двух крупных событиях давосского форума - "Русском доме-2020" и конференции по вопросам инвестиций в инновационные технологии EmTech Investment Meeting 2020, - где поделился своим мнением по актуальным вопросам отрасли.

Несмотря на высокий уровень развития некоторых стран, свыше 2 миллиардов населения нашей планеты по-прежнему не имеют доступа к традиционным финансовым сервисам по причине высокой себестоимости открытия банковских филиалов в слаборазвитых районах. C одной стороны, отсутствие банковской инфраструктуры является одним из важнейших препятствий к обеспечению благосостояния людей. А с другой стороны, эта проблема открывает большие возможности перед блочейном и отраслью финансовых технологий.

"Дефицит банковских услуг - проблема глобального масштаба. Социально незащищенные категории населения, не способные принести банкам достаточной экономической выгоды, не получают доступа к достойным стандартам жизни, - отметил Ленникс Лай в ходе встречи в "Русском доме-2020". -  Блокчейн и криптовалюты представляются оптимальным решением для этой проблемы, поскольку они формируют цифровую, децентрализованную финансовую систему, которая может функционировать с традиционными рынками на взаимовыгодной основе, значительно сокращая операционные издержки и обслуживая регионы, неохваченные обычными банковскими услугами".

"Являясь ведущей криптовалютной биржей и стремясь достичь целей финансовой инклюзии, мы делаем все возможное для создания стабильных и надежных условий обслуживания криптовалютных пользователей, - подчеркнул Ленникс Лай на конференции EmTech Investment Meeting 2020. -  Мы видим поддержку со стороны международных регуляторов. И поэтому стремимся к тесному взаимодействию с ними в целях обеспечения максимального нормативно-правового соответствия. Мы также наблюдаем сокращение волатильности биткоина, что делает весьма желанной и благоприятной альтернативой традиционным финансовым инструментам.  И сегодняшний подъем отрасли децентрализованных финансов наглядно свидетельствует, что люди все активнее принимают новую свободную и открытую финансовую систему. С помощью недавно представленного нами нового функционала нашей площадки, в сочетании с развитыми рынками фьючерсов и спотов, наши пользователи получают возможность контролировать колебания цен на криптовалюты. В 2020 году мы продолжим разработку стейблкоина, электронного кошелька OKEх и производных продуктов. Команда OKEx верит в потенциал устойчивого инклюзивного развития блокчейна, а также в его способность обеспечить финансовую инклюзию для всех людей на земле, вне зависимости от наличия у них доступа к традиционным банковским услугам".

Активно продвигая внедрение технологий децентрализованных финансов и блокчейна, платформа OKEx предлагает полный спектр продуктов для криптовалютного трейдинга, предоставляя биржевым игрокам максимальную гибкость в реализации собственных стратегий. Опционы BTCUSD - новейшее пополнение в ассортименте производных продуктов биржевой площадки.

О бирже OKEx

OKEx - ведущая мировая биржа цифровых активов со штаб-квартирой на Мальте, предоставляющая мировым трейдерам полный комплекс сервисов, включая торговлю токенами, фьючерсами, спотами, индексными фондами, сделки бессрочного свопа с применением блокчейн-технологий и приобретения токенов за фиатные валюты.  В данный момент на этой биржевой площадке представлены свыше 400 трейдинговых пар токенов и фьючерсов, дающих пользователям возможность оптимизировать свои стратегии.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вивьен Чой (Vivien Choi), media@okex.com, +85237582732

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