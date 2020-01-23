Музей Друзья Израиля вручает награду Владимиру Путину

ИЕРУСАЛИМ, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Майк Эванс, от лица Центра Наследия Друзей Израиля, объявил в среду, 22 января 2020 г., что он вручит "Награду Друзей Израиля" Президенту России Владимиру Путину и, в его лице, народ России, спасший множество евреев во время Второй мировой войны.

Президент Путин находится в Иерусалиме в числе более чем сорока мировых лидеров для участия в Пятом Всемирном Форуме памяти Холокоста, носящем название "Помним о Холокосте: боремся с антисемитизмом". Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау".

"Награда Друзей Израиля" была установлена девятым Президентом Израиля Шимоном Пересом, который был первым Международным Председателем Друзей Израиля. Она вручается мировым лидерам, внесшим вклад в поддержку еврейского народа и Государства Израиль.

Девять мировых лидеров получили "Награду Друзей Израиля", включая двух президентов США: Президента Трампа и 43-го президента Джорджа Буша (младшего).

В декабре 2017 г. Президент Дональд Трамп получил "Награду Друзей Израиля" в Овальном кабинете Белого Дома из рук Майка Эванса. На этом событии присутствовали вице-президент Майк Пенс, старший советник Джаред Кушнер, Иванка Трамп и духовные лидеры, представляющие более 150 миллионов христиан во всем мире.

Майк Эванс сообщил посольству Российской Федерации о своем решении наградить Президента Путина. В дополнение он объявил, что: "Центр Наследия Друзей Израиля создает специальную выставку, посвященную вкладу России в спасение множества евреев во время Второй мировой войны. Также Центр Наследия создает выставку, посвященную Президенту Трампу за его большой вклад в поддержку Государства Израиль и борьбу с антисемитизмом", - по словам Эванса.

"Центр Наследия Друзей Израиля" является организацией, представляющей крупнейшую в мире социальную сеть по борьбе с антисемитизмом. Только в Фейсбуке она имеет 69 миллионов сторонников (Jerusalem Prayer Team).

Музей Друзей Израиля, расположенный в центре Иерусалима, это уникальная туристическая достопримечательность. Здесь рассказываются истории героической и самоотверженной любви друзей Израиля к Израилю на протяжении поколений. Благодаря новейшим технологиям посетители испытывают настоящее погружение в историю. Экспозиция музея, сопровождающаяся оригинальной музыкальной композицией, объемным звуком и интерактивными изображениями, которые будто оживают прямо перед глазами, поражает зрителей со всех концов света. Посетители попадают в совершенно новый мир, где они встречают библейских персонажей, ученых, бизнесменов и военных деятелей, которые, благодаря своей вере, создали подлинную нерушимую связь между евреями и христианскими народами.

Майк Эванс автор бестселлеров номер 1 по версии Нью Йорк Таймс. Его перу принадлежат более 100 опубликованных книг. Он является основателем "Музея друзей Израиля" в Иерусалиме, председателем которого был покойный девятый президент Израиля Шимон Перес. Он также является членом-основателем Инициативы Евангельского Духовного Центра и имеет более 69 миллионов сторонников Jerusalem Prayer Tea м в Фейсбуке.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1080634/Friends_of_Zion_Award.jpg

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