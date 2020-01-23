Kymeta и Isotropic Networks провели испытания плоскопанельной коммуникационной антенны

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, и ЛЕЙК-ДЖЕНИВА (LAKE GENEVA), Висконсин, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Isotropic, надежный провайдер международных интернет-сервисов, обеспечивающий своим клиентам поистине непревзойденную стабильность, и разработчик коммуникационного оборудования Kymeta, работающи над реализацией концепции "сетевой матрицы для всего и везде", объединили свои усилия для проведения беспроводного тестирования антенны Kymeta u7 и устройств нового поколения.

Испытания прошли на прошлой неделе в окрестностях Сиэтла с использованием сети Isopropic E115. Ранее аналогичные испытания проводились с помощью спутников АМ2 и G28 на восточном побережье США. В ходе экспериментов антенна Kymeta u7 использовалась в комплекте со спутниковым маршрутизатором iDirect X7 и модемом iQ 200LTE с оптимизированной мобильностью. Успешные тесты продемонстрировали способность антенны функционировать в различных спутниковых сетях и излучениях, а также стали первым примером коммерческого предоставления сервисов Isotropic непосредственно после конструктивного исполнения.

Спутниковый терминал Ku-диапазона Kymeta u7 ориентирован на удовлетворение потребности в создании легких, низкопрофильных и высокопроизводительных мобильных коммуникационных систем. Терминал u7 делает подключение практически к любым автомобилям, воздушным или морским судам или фиксированным платформам проще и надежнее, чем когда-либо.

"Результаты наших совместных испытаний с Kymeta стали настоящим откровением для меня, - прокомментировал соучредитель и главный "катализатор" Isotropic Хэнк Збирски (Hank Zbierski). - Я ждал обещаний голографического формирования луча и чрезвычайно скептически относился к технологиям метаматериалов. Наши тесты доказали мне, что отрасль метаматериалов - это не вопрос будущего, а уже наступившая реальность".

В процессе разработки и испытаний антенны нового поколения компания Kymeta будет использовать предоставленный Isotropic частотный диапазон и наземную станцию в Лейк-Дженева, а также сетевой операционный центр Isotropic мирового класса.

"Мы очень рады сотрудничать с Isotropic в ходе проведения этих тестов. Сеть нашего партнера доказала свою способность предоставлять стабильные и надежные коммуникационные сервисы с использованием нашей антенны u7, - прокомментировал президент, главный операционный и финансовый директор Kymeta Уолтер Бергер (Walter Berger). - Результаты наших испытаний показали превосходные эксплуатационные характеристики нашей революционной технологии плоскопанельной антенны, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить сотрудничество с Isotropic в вопросах формирования будущих тенденций развития отрасли спутниковой связи".

Терминал Kymeta u7, характеризующийся стабильными и надежными характеристиками сетевого соединения, уже доступен в сети Isotropic.

О компании Isotropic Networks

Isotropic Networks, Inc. (Isotropic) - международный провайдер сервисов спутникового Интернет-соединения и решений сетевого управления. Обеспечивая лучшие в отрасли спутниковых коммуникаций показатели бесперебойной работы, мы гарантируем непревзойденную стабильность и надежность сетевых сервисов для передовых игроков высокорисковых отраслей промышленности и бизнеса, включая нефтегазовый сектор, морские перевозки и корпоративный сегмент.

В основе деятельности Isotropic лежат высокие стандарты диагностики неисправностей и решения технически сложных проблем с применением новейших технологий. Наша команда высококвалифицированных инженеров программного и аппаратного обеспечения способна предоставлять клиентам персонализированные сервисы и решения - именно там и тогда, когда это необходимо, - сейчас и в будущем.

Isotropic соединяет всю планету в единую сеть и непрерывно повышает планку для сервисов спутниковой связи.

www.isotropic.network

О компании Kymeta

Kymeta раскрывает потенциал спутниковых коммуникаций в сочетании с сотовыми сетями, стремясь удовлетворять повышенный спрос на глобальную повсеместную возможность мобильной связи. Уникальная в своем роде плоскопанельная спутниковая антенна, сетевая платформа и коммуникационные сервисы от Kymeta обеспечивают клиентам по всему земному шару поистине революционное качество мобильной связи по спутнику и посредством гибридных спутниково-сотовых сетей. Терминал Kymeta, защищенный американскими и международными патентами и лицензиями, удовлетворяет потребность рынка в легких, тонких и высокопроизводительных коммуникационных системах, не требующих механических компонентов для спутникового наведения. Kymeta максимально упрощает процесс сетевого соединения - для любого автомобиля, судна или фиксированной платформы.

Головной офис частной компании расположен в Редмонде (штат Вашингтон).

www.kymetacorp.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1080573/KymetaU7.jpg

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Isotropic, Тони ли Рудницки (Toni Lee Rudnicki), главный специалист по маркетингу, +1 (603) 548-5532, tl.rudnicki@isotropic.network; Kymeta, Джилл Аллен (Jill Allen), cтарший специалист по дистрибуторскому маркетингу, +1 (425) 658-8813, jallen@kymetacorp.com