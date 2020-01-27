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В Чжухае прошел концерт по случаю Праздника весны под новым мостом

ЧЖУХАЙ (ZHUHAI), Китай, 27 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Приглашаем вас отпраздновать Китайский Новый год на берегах чарующего Большого залива Гуандуна-Гонкгонга-Макао! 24 января, в канун Праздника весны, на искусственном острове под мостом, соединяющем Гонконг, Чжухай и Макао, состоялся гала-концерт, посвященный празднованию Нового года по восточному календарю-2020. На ослепительном фоне 55-километрового моста прозвучал колокол, возвестивший о наступлении нового года. Чжухай, как организатор торжественного мероприятия и настоящий передовик политики открытости, направил всему миру теплые новогодние пожелания и вместе с другими городами региона Большого залива нарисовал новую "картину" открытости и инноваций.

Яркое шоу фейерверков, традиционный танец львов с применением современных LED-технологий, световые спецэффекты и гигантские интерактивные экраны создавали поистине фантастическую атмосферу. Тысячи жителей трех городов региона собрались вместе, чтобы спеть праздничные песни, поделиться своими ожиданиями на 2020 год и насладиться потрясающими выступлениями артистов "Super Project". Представления с применением новейших достижений китайской науки и техники стали своеобразной "визиткой" для динамично развивающегося региона Большого залива, сочетающего традиции с инновациями, классику с передовыми веяниями моды.

Совместное празднование Нового года открывает перед тремя городами региона новый путь к блестящему будущему. Являясь на сегодняшний день одной из самых открытых и экономически процветающих областей Китая, Большой залив может похвалиться весьма радужными перспективами.  С помощью "золотого канала", а именно так называют мост между Гонконгом, Чжухаем и Макао, Чжухай развивает углубленное сотрудничество с соседями. Власти города проводят политику концентрации, установления взаимосвязи, распределения и интеграции многочисленных ресурсов региона - инноваций, талантов, капиталов, технологий и культуры, - стимулируя планомерный и непрерывный процесс развития. 

После ввода нового моста в эксплуатацию промышленные гиганты Huawei, Alibaba, Tencent, Foxconn и другие наладили тесное сотрудничество с чжухайскими предприятиями в сферах создания "умных городов", развития технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и производства микрочипов, чем обеспечили дополнительные перспективы для формирования новой экономической модели. "На фоне стремительного развития региона Большого залива Чжухай, располагающий весьма примечательными географическими преимуществами, получает новый стимул для будущего роста", - прокомментировал партнер и главный технический директор Alibaba Group Чжан Цзяньфэн (Zhang Jianfeng).

На сегодняшний день процесс развития региона продвигается высокими темпами, что содействует обмену и сотрудничеству между Чжухаем и Макао. По данным Народного правительства Чжухая, только за первую половину 2019 года в городе были 310 компаний с инвестициями предпринимателей из Макао - на их долю пришлось более половины всех новых предприятий региона. 

Кроме того, оптимизация транспортного сообщения и коммуникаций между Чжухаем и Макао также приносит дополнительные преимущества жителям обоих городов.  Недавно Чжухайский центр регистрации объектов недвижимости и Industrial and Commercial Bank of China(Macau) Co., Ltd. подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания в Макао сервисного центра, позволяющего предприятиям и частным лицам специального административного района осуществлять межрегиональные процедуры регистрации ипотечных залогов.

Непрерывно расширяющееся сотрудничество между Чжухаем и Макао обусловлено ускоренным процессом открытости региона Большого залива и отражает решительные намерения властей КНР по созданию нового фундамента для дальнейшей реализации политики открытости.

К 2020 году сроки архивной регистрации иностранных инвестиционных проектов, не включенных в "черный список", будут сокращены до одного рабочего дня, а сроки оформления нового бизнеса не будут превышать четырех рабочих дней. Число новых предприятий, создаваемых при финансовой поддержке резидентов Гонконга и Макао, достигнет 12 000. Сфера деятельности малых промышленных и коммерческих предприятий резидентов Гонконга и Макао будет значительно либерализована. Руководство провинции Гуандун озвучивает четко определенную позицию, согласно которой в будущем регион будет всячески способствовать интеграции ресурсов, формированию взаимодополняющих преимуществ и согласованию мер по обеспечению открытости региона, принимая на себя лидерскую роль в создании передовой модели открытости путем объединения суши и моря и осуществления взаимовыгодного сотрудничества между западным и восточным берегами реки Чжуцзян.

Использование искусственного острова под новым мостом в качестве вспомогательной площадки для проведения гала-концерта по случаю Праздника весны не только наглядно демонстрирует повышение уровня коммуникации между городами, но и свидетельствует о расширении сотрудничества между Гонконгом, Чжухаем и Макао. Можно с уверенностью утверждать, что дальнейшее развитие региона даст новый стимул прогрессу Гонконга и Макао, а также откроет новые возможности для взаимодействия между Китаем и всем внешним миром.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Цуй (Ms. Cui), +86-20-83107576

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