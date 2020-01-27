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Компания Swisscom вступает в альянс FreeMove

Альянс FreeMove заключил партнерское соглашение с компанией Swisscom

АМСТЕРДАМ, 27 января 2020 г. /PRNewswire/ — Альянс операторов мобильной связи FreeMove, включающий в себя Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia и Telia Company, подписал соглашение о партнерстве с компанией Swisscom. Это позволит FreeMove прочнее закрепиться на международном рынке и упрочить свое положение в качестве альянса операторов первого эшелона в Европе. 

Благодаря этому партнерскому взаимодействию компания Swisscom сможет обеспечивать своим клиентам из Швейцарии и других стран доступ к одной из ведущих сетей мобильной связи с сопутствующими услугами по всей территории Европы и мира, позволяя им в то же время сохранять тесные взаимоотношения со своим основным и проверенным телекоммуникационным партнером. Теперь клиенты компании смогут, помимо прочего, пользоваться централизованными службами FreeMove, включая централизованные средства формирования детализированных отчетов и оформления заказов, а также всемирную службу бизнес-поддержки с расширенным функционалом. В течение 2020 года компания Swisscom станет привилегированным партнером альянса FreeMove по обслуживанию международных клиентов, нуждающимся в самых современных услугах мобильной связи на швейцарском рынке.

"Мы очень рады приветствовать компанию Swisscom в дружной семье FreeMove. Этот шаг позволит нам упрочить свое положение на территории Европы в качестве ведущего объединения операторов сетей мобильной связи первого эшелона и усилить одно из стратегических направлений нашей деятельности — предоставление высококачественных услуг международной мобильной связи клиентам из разных стран",— сообщил генеральный директор альянса FreeMove Ласаро Фернандес (Lazaro Fernandez).

"Как компания номер один в Швейцарии, мы с удовольствием объединяем усилия с альянсом FreeMove — одним из ведущих международных провайдеров услуг мобильной связи в Европе, что позволит нам и далее предоставлять своим клиентам высококачественные услуги на местном и мировом уровнях", — заявил руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами компании Swisscom Урс Ленер (Urs Lehner).

Об альянсе FreeMove:

Альянс операторов мобильной связи FreeMove, основанный в 2003 году, объединяет компании Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia и Telia Company. Стратегической целью альянса FreeMove является предоставление высококачественных корпоративных услуг международной мобильной связи клиентам из разных стран за счет синхронизации технологий и возможностей своих участников. Он обеспечивает лучшее в своем классе качество связи на 90% территории покрытия через первоклассные сети, эксплуатируемые его участниками, а также усовершенствованные схемы коммерческих взаимоотношений, персонализированную поддержку клиентов и дополнительные услуги в более чем 80 странах.

О компании Swisscom:

Swisscom — ведущая телекоммуникационная компания Швейцарии и одна из ведущих IT-компаний этой страны, штаб-квартира которой располагается в коммуне Иттиген неподалеку от столицы, города Берна. По состоянию на конец III квартала 2019 года численность ее сотрудников составляла около 19.500 человек, а объем продаж — 8456 млн швейцарских франков. Эта компания, 51% которой принадлежит Конфедерации, является одной из наиболее устойчивых и инновационных в своей стране.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Sylvia Braunle (Сильвия Бронле), press@freemove.com, +44-79-8581-5966, www.freemove.com 

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