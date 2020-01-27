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Звезда поло Игнасио Фигерас стал лицом рекламной кампании курортного комплекса AMAALA

Аргентинская легенда поло будет содействовать реализации проекта строительства конноспортивных сооружений мирового класса в курортном районе AMAALA

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 27 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Игнасио Фигерас, всемирно известная звезда поло и модель дома Ralph Lauren, назван лицом рекламной кампании эксклюзивного туристического комплекса AMAALA, строящегося на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

Глава компании AMAALA Николас Наплес (Nicholas Naples) и Игнасио "Начо" Фигерас на турнире AlUla Desert Polo

Фигерас, широко известный по прозвищу "Начо", входит в сотню лучших игроков в поло на планете.  Этот звездный спортсмен, регулярно участвующий в телепрограммах и привлекающий к себе огромное внимание во всем мире, однажды уже занимал второе место среди самых красивых мужчин планеты по итогам опроса читателей журнала Vanity Fair. В своей новой роли Начо будет содействовать возведению сооружений мирового класса для игры в поло на курорте AMAALA и представлять этот бренд на международных соревнованиях по конному поло.

"Я всегда говорил, что целью моей жизни является популяризация поло во всем мире, поэтому шанс помочь созданию лучших в мире сооружений для игры в поло представляет для меня небывалую возможность, от которой я просто не могу отказаться", — заявил Фигерас. "Я буду консультировать владельцев по всем принципиально важным вопросам, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, рекламу и планирование мероприятий на сооружениях для игры в поло на курорте AMAALA".

Как представитель бренда AMAALA, специализирующийся на игре в поло, Начо будет заниматься организацией престижных соревнований по конному поло на курорте AMAALA, а также реализацией спонсорских программ по всему миру и другой деятельностью. Он будет оказывать помощь в организации Академии поло AMAALA — тренировочного центра для молодых игроков — в целях привлечения молодежи к участию в спортивных состязаниях. Кроме того, отдельные гости будут иметь возможность потренироваться с ним как персональным тренером по игре в поло.

Комментируя это соглашение, глава компании компании AMAALA Николас Наплес (Nicholas Naples) заявил следующее: "Наше сотрудничество с Начо демонстрирует ту серьезность, с которой мы рассматриваем поло в качестве одной из составляющих спортивно-развлекательной жизни курорта AMAALA. Начо регулярно входит в число лучших игроков мира, а его известность выходит далеко за рамки спорта, что позволило ему заслужить прозвище "Дэвид Бекхэм в мире поло". Он идеально вписывается в проект создания сооружений мирового класса, которые будут способствовать активной популяризации поло в Саудовской Аравии".

Проектирование всех сооружений для игры в поло будет осуществляться на основе международных стандартов, а количество, размеры и расположение объектов, непосредственно связанных с этой игрой, и других конноспортивных сооружений будут соответствовать мировому уровню. Сопутствующая инфраструктура будет включать гостиницу с тематическим оформлением в рыцарском стиле, загородный клуб, паддок-виллы и усадьбы, конюшни, гостиницы для лошадей, а также зоны для спа-процедур и реабилитации лошадей. Кроме того, строящиеся объекты будут иметь зоны для размещения гостей, трассы для верховой езды и дорожки для конных прогулок в оздоровительных целях. Планируется также создание городков для катания детей на пони.

"Это обеспечивает впечатляющие перспективы для повышения интереса к игре в поло со стороны жителей Королевства", — заявил президент Саудовской федерации поло Амр Зедан (Amr Zedan). "Объекты, сооружение которых планируется на территории курорта AMAALA, действительно соответствуют мировому уровню и будут побуждать новое поколение молодых саудовцев заниматься спортом и учиться у таких мировых звезд как Начо".

После официального подписания партнерского соглашения о партнерстве Начо привел команду AMAALA к победе в прошедшем чемпионате по игре в поло под названием AlUla Desert Polo. Первый матч, организованный совместно с Саудовской федерацией поло, а также Королевской комиссией AlUla, был проведен в рамках фестиваля Winter at Tantora ("Зима на Танторе"). В этом чемпионате с участием четырех команд по три игрока: AMAALA, AlUla, Al Nahla Bentley и Richard Mille — историческую победу одержала команда AMAALA, а в церемонии награждения принял участие председатель Главного управления спорта, Его Королевское Высочество Абдулазиз ибн Турки ибн Фейсал (Abdulaziz bin Turki bin Faisal).

В основу курортного комплекса AMAALA заложены "три кита": здоровье и спорт; искусство и культура; солнце, море и современный образ жизни. Помимо этого, для него специально разработаны методики экологически безопасного строительства и эксплуатации, которые в сочетании с мероприятиями по охране и оздоровлению окружающей среды будут играть первостепенную роль в обеспечении успешной реализации этого амбициозного проекта.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Muneira Aladwani (Мунейра Аладвани), старший специалист по работе с клиентами, Hill+Knowlton Strategies, эл. почта: muneira.aladwani@hkstrategies.com, моб. тел.: +971-56-996-3424

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