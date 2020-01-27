Президент Татарстана: жители республики многого ожидают от программы "Наш двор"

Казань, 27 января. Жители Татарстана должны участвовать во всех этапах формирования комфортной среды, потому что всё создается для них. Люди должны знать, что их слышат и о них заботятся. Об этом заявил сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на открытии образовательного воркшопа, который проводится в рамках реализации республиканской программы "Наш двор". В мероприятии также приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, мэр Казани Ильсур Метшин, руководители муниципальных образований, республиканских министерств и ведомств.

Воркшоп пройдет с 27 по 31 января. В сессиях принимают участие свыше 200 человек. В рамках мероприятия планируется разработать предложения по комплексному развитию дворовых территорий разной типовой застройки, выявить проблемы и определить пути их решения, а также сформировать предложения по системному подходу к реализации программы, включая проектирование, согласование проектов с горожанами, реализацию и последующее обслуживание.

Рустам Минниханов отметил, что комфортная городская среда в последние годы ассоциировалась с благоустройством парков и общественных пространств, но это достаточно узкая трактовка. "Люди не живут в парках, они живут в микрорайонах, ездят по дорогам, гуляют по тротуарам. Они каждый день выходят во двор. А выходя туда, даже в таком ухоженном городе, как Казань, встречают ямы на дорогах, тротуары, заставленные автомобилями, и, как следствие, полное отсутствие той самой комфортной среды", - сказал президент РТ.

Он обратил внимание, что за пять лет республика наработала серьезный опыт в части строительства красивых и функциональных парков, скверов и набережных. Сейчас стоит новая задача – благоустройство дворов во всех многоквартирных домах Татарстана. "В следующие три года нам предстоит большой объем работы. Это крайне непростая задача, особенно поначалу. Но сложности не могут стать поводом или оправданием, чтобы упрощать качество благоустройства или не принимать во внимание пожелания жителей", - подчеркнул президент Татарстана.

Рустам Минниханов заметил, что жители республики многого ожидают от программы "Наш двор", поэтому необходимо реализовать ее в срок и с должным качеством. "Нам нужно искать новые подходы к работе. Это получится осуществить только слаженной командной работой специалистов: правительства республики, профильных министерств и ведомств, муниципальных образований и управляющих компаний, проектных и строительных организаций. Также нужно приглашать молодых архитекторов, студентов КГАСУ" - добавил президент РТ.

Он акцентировал внимание на том, что в рамках реализации программы "Наш двор" необходимо привлекать жителей, учитывать их мнение и интересы.

Рустам Минниханов отметил, что во время воркшопа следует сформировать высокий стандарт качества реализации программы. "С нами коллеги и специалисты как из числа частных девелоперов, так и архитекторов из разных регионов России. Их присутствие дает нам возможность перенять и внедрить новый опыт в своей работе в Татарстане, - сказал он. - Президент России определил четкую задачу – повысить качество жизни людей. Уверен, общими усилиями мы справимся с поставленной задачей".

В ходе своего выступления заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова отметила, что сегодня в стране при строительстве многоквартирных домов продолжают использовать устаревшие градостроительные подходы, не отвечающие современным запросам горожан. В связи с этим Минстроем России и фондом был разработан стандарт комплексного развития территорий, направленный на внедрение новых подходов к созданию городской среды.

"Стандарт создаст требования к компактной модели городов, эффективному использованию земельных ресурсов, удобному распределению транспортной и инженерной инфраструктуры", - отметила Кристина Ишханова. Она подчеркнула, что городское планирование непосредственно влияет на качество придомовых территорий.

В числе ключевых принципов комфортного двора спикер обозначила такие элементы, как связанный непрерывный каркас пешеходных и транспортных путей, ограничение движения автотранспорта, разграничение территории на общественную и частную, обеспечение навигационных элементов и др.

Затем о своем опыте формирования комфортного внутридворового пространства рассказали представители московских компаний-застройщиков.

Также на воркшопе выступили глава Нижнекамского района Айдар Метшин и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. В своих докладах они рассказали о планах по реализации программы "Наш двор" на территории муниципальных образований, об особенностях местных дворовых пространств и привлечении жителей при разработке и утверждении проекта благоустройства.