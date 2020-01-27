CleanEquity® Монако 2020 - Компании и коллаборации

ЛОНДОН , 27 января 2020 г. /PRNewswire/ -- CleanEquity®, форум, посвященный инновациям в сфере природосберегающих технологий, основанный Его Светлостью Принцем Монако Альбертом II и Мунго Парком, председателем Innovator Capital, стартует 25 марта.

Находящийся в Лондоне, специализированный инвестиционный банк, группа CleanEquity® Innovator Capital ("ICL") на этой 13 годовщине будет рассматривать более 600 технологий и будет рада поделиться первым траншем с представленными компаниями на 2020 года:

В этом году ICL с удовольствием анонсирует две новые коллаборации с BP Ventures и Earth Capital.

Начо Гименез, управляющий директор в Европе и на Ближнем Востоке, BP Ventures:

"Компания BP Ventures очень рада присоединиться к CleanEquity Монако 2020. Мы с нетерпением ждем встречи с инноваторами и инвесторами в сфере качественно новых технологий. Создание новых предприятий играет ключевую роль в стратегии BP преодолеть двойную проблему удовлетворения потребностей мира в большем количестве энергии при этом снизив уровни выброса двуокиси углерода. Через создание новых предприятий мы разрабатываем и развиваем новые энергетические организации, которые могут помочь нам достичь наших амбиций по поводу низких уровней выброса двуокиси углерода".

Гордон Пауэр, CIO, Earth Capital:

"Компания Earth Capital посещает CleanEquity Monaco с 2010 года и в наш 10 год мы чувствуем, что увеличение нашей поддержки и приверженности этому первоклассному мероприятию, которое объединяет самые яркие предпринимательские умы и ведущих инвесторов, которые полностью сконцентрированы на природосберегающих технологиях.

Мы будем принимать участие в пленарной сессии, делиться передовыми идеями нашей группы финансовых экспертов в сфере сохранения природы и работать с Innovator Capital для гарантии того, что данное мероприятие будет самым успешным.

Компания Earth Capital является пионером в сфере инвестиций в природосберегающие технологии, основанная более 10 лет назад Стефеном Лансдауном и мной. Как глобальные менеджеры прямого инвестирования с активами в управлении в размере $1,6 млрд., мы инвестируем в коммерческое использование и внедрение природосберегающих технологий, и именно поэтому мероприятие CleanEquity Монако записано в нашем календаре, и мы рады быть его частью. С нетерпением ждем встречи с представленными компаниями и инвесторами с надежной на международное развитие бизнеса и создание ценности для них и наших инвесторов."

ICL пятый год подряд будет работать с Parkview International. Parkview - это мировая компания по строительству недвижимости, основанная в 1950-х годах. Одним из последних проектов компании является строительно 200 000 км2 Parkview Green в Пекине, первый проект смешанного использования в Китае, который получил платиновый сертификат LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании).

Parkview верит в ответственность за построение лучшего будущего, и являясь спонсором таких мероприятий, как престижная платформа CleanEquity для инновационных возобновляемых технологий, Parkview надеется сыграть еще большую роль в этом изменении.

Также возвращается университет Кранфилд. ICL выражает благодарность за непрерывную поддержку, и профессор Том Стефенсон ФРЕнг, проректор по учебной работе - Исследования и инновации, в Кранфилде, прокомментировал:

"Университет Кранфилда через свои исследовательские вызовы, направленные на зеленые технологии, отказоустойчивую инфраструктуру, безопасность развития и "умной" жизни, придерживается принципов создания окружения, в котором могут процветать небольшие инновационные предприятия. Мы рады, что нас поддерживает CleanEquity Монако 2020, т.к. мероприятие представляет фантастическую площадку для стартапов в сфере зеленых технологий, которые основаны на устойчивом развитии, для поиска инвестиций и реализации своего высокого потенциала для развития".

Для получения более детальной информации о CleanEquity® 2020, см. контактную информацию ниже или посетите сайт: www.cleanequitymonaco.com

Контактное лицо:

Innovator Capital

cleanequity@innovator-capital.com

Twitter: @CleanEquity