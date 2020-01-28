ZTE и China Telecom провели первый сеанс удаленной 5G-диагностики коронавирусной пневмонии

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 28 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK/000063,SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, и подразделение телекоммуникационного провайдера China Telecom в Сычуани осуществили первый сеанс удаленной диагностики нового коронавируса при поддержке инновационных технологий 5G. Благодаря высокой пропускной способности и чрезвычайно малому времени задержки, стандарт связи нового поколения 5G повышает эффективность и удобство диагностики и последующего лечения. В сеансе удаленной диагностики с применением технологий 5G приняли участие специалисты Западно-Китайской больницы и Народного медицинского центра при Сычуаньском университете.

Учитывая сложившуюся на местах обстановку, компания ZTE применила собственное оборудование СРЕ для предоставления сервисов 5G посредством внешних сигналов связи с одновременным созданием внутренних точек переадресации. 25 января были построены и подключены друг к другу крытые базовые станции 5G, а на территории Западно-китайской больницы был обустроен конференц-зал с необходимыми средствами связи для проведения процедур удаленной диагностики и лечения.

26 января ZTE завершила все работы по оснащению, оптимизации, тестированию скорости связи и вводу в эксплуатацию внутренней распределительной системы 5G в другой конечной точке системы удаленной диагностики и лечения. После запуска сети 5G специалисты Сычуаньскоого управления по вопросам здравоохранения, Западно-Китайской больницы и Народного медицинского центра г. Чэнду провели дистанционную видеоконсультацию.

В соответствии с рабочим планом Сычуаньского управления здравоохранения, Западно-Китайская больница при Сычуаньском университете станет центральным узлом системы удаленной 5G-диагностики, а специалисты этого медицинского учреждения будут принимать и осуществлять дистанционное лечение пациентов 27 больниц страны. На следующем этапе компания ZTE создаст первую в Китае систему удаленной 5G-диагностики коронавирусной инфекции, функционирующую на уровнях провинции, города и уезда. Эта система обеспечит "единую сеть"удаленной диагностики в передовых медицинских учреждениях Сычуани, оказывающих поддержку и помощь коллегам из Уханя. В дальнейшем ZTE будет посредством сети 5G организовывать видеоконсультации с членами экстренной группы по оказанию медицинской помощи в Ухане, предоставляя пациентам, находящимся в критическом состоянии, доступ к экспертным сервисам диагностики и лечения от лучших специалистов Западно-Китайской больницы.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 35 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маргарет Ма (Margaret Ma), ZTE Corporation, тел.: +86 755 26775189, ma.gaili@zte.com.cn; Вероника Карлюкевич, ZTE Corporation (Россия и СНГ), тел.: +86 755 26775189, veronica.karliukevich@zte.com.cn