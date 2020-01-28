Развитие российской ветроиндустрии обсудят 19-20 февраля на форуме в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 пройдет 19-20 февраля в Центре международной торговли в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ, RAWI), являющейся организатором форума.

"В Москве пройдет форум по ветроэнергетике RAWIFORUM2020. Ведущие эксперты и профессиональные участники всех секторов ветроиндустрии России и мира обсудят изменения на российском рынке ветроэнергетики, новые точки роста, проблемы и возможности развития ветроиндустрии в РФ. Мероприятие состоится 19-20 февраля 2020 года в Москве, в Центре международной торговли", - говорится в сообщении.

Форум пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российско-Германской внешнеторговой палаты, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH, рассказали в пресс-службе.

Участники форума познакомятся с опытом государств и крупных компаний, которые приняли решение о полном переходе на возобновляемые источники энергии, будут рассмотрены проекты независимых девелоперов.

В России создана новая индустрия, ежегодно строятся новые ветропарки, начато производство ветрогенераторов, углубляется локализация. Глобальное изменение климата представляет угрозу для глобальной экономики. И в этом контексте ветроэнергетика открывает новые возможности для бизнеса, может снизить экономические риски и способствовать развитию "низкоуглеродной" экономики, предлагая на рынке соответствующие продукты и услуги.

"Ключевые темы программы - возобновляемые источники энергии в контексте глобального изменения климата; какова должна быть доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны; ускорение или сдерживание развития новых технологий в ветроэнергетике", - сообщила пресс-служба.

Среди спикеров форума: председатель РАВИ Игорь Брызгунов, генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA) Стефан Гсэнгер, посол Дании в России Карстен Сендергорд, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, лауреат Нобелевской премии мира 2007 Башмаков Игорь. Модерировать сессии будут, в частности, основатель консалтинговой компании The Lighthouse groupe Йерун Кеттинг, генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.

Участниками форума станут представители ООО "Вестас Рус", ПАО "Энел", ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи", ПАО "Фортум", Corporate Energies GmbH (Германия), Shanghai Ghrepower Green Energy Co (Китай), других российских и зарубежных компаний, говорится в сообщении.

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