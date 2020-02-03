Ежегодное предложение о мире от президента буддистского движения обнародовали 26 января

ТОКИО (TOKYO), 3 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- 38-е ежегодное предложение о мире от Дайсаку Икеды (Daisaku Ikeda) - президента буддистского движения Soka Gakkai International (SGI), - было обнародовано 26 января. На этот раз документ получил название "Вперед к нашему общему будущему: создавая эпоху человеческой солидарности" и ознаменовал очередной юбилей со дня основания SGI.

Борьба с изменением климата и запрет ядерного оружия неизменно остаются основными темами послания Икеды, с особым акцентом на жизнях конкретных людей, страданиях и переживаниях, зачастую скрываемых за макроэкономическими показателями. Он описывает изменение климата как "фундаментальный вызов, от которого зависит судьба человечества", подчеркивая, что эта проблема угрожает бессмысленными глобальными усилиями по достижению Целей устойчивого развития (SDG). Воздавая должное неуемной энергии молодых борцов за защиту климата, он заявляет: "Стремление молодежи изменить нашу реальность в сочетании с их же неукротимым оптимизмом открывает поистине безграничные возможности".

В этой связи Икеда выступил с предложением каждый год вплоть до 2030 года проводить Молодежные климатические саммиты ООН и призвал Совбез принять резолюцию, способствующую привлечению молодежи к процессу принятия решений по климатическим вопросам.

Твердо придерживаясь своей цели по запрету ядерного оружия, Дайсаку Икеда настоятельно призвал компетентные организации обеспечить ратификацию Договора о запрещении ядерного оружия 50 странами, что позволит соглашению вступить в силу уже в этом году, когда весь мир отмечает 75-годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Он также предложил провести Народный форум за мир без ядерного оружия, посвященный проблемам "хибакуся" и гражданского общества в Хиросиме и Нагасаки, переживших последствия применения ядерного оружия. Согласно предложению главы SGI, мероприятие должно состояться после вступления Договора в силу. Кроме того, г-н Икеда порекомендовал на пять лет продлить действие нового договора по СНВ между США и Россией в качестве первого шага к проведению многосторонних переговоров о ядерном разоружении.

Высказывая обеспокоенность угрозами дестабилизации систем ядерного оружия посредством кибератак и технологий искусственного интеллекта (ИИ), он призывал вынести вопросы о методах недопущения подобного воздействия на системы ядерного вооружения на повестку дня Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая откроется в апреле этого года в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Дайсаку Икеда также привлек внимание к тяжелому положению детей и молодели, лишенных возможности получить достойное образование по причине вооруженных конфликтов или стихийных бедствий, порекомендовав увеличить финансовые резервы международного фонда ЮНИСЕФ Education Cannot Wait.

В завершении своего ежегодного послания Икеда заявил о своем намерении продолжить работу с широкими массами, отметив, что "SGI и дальше будет содействовать расширению прав и возможностей людей, а также бороться с изменениями климата и другими глобальными вызовами, наращивая масштабы движения всеобщей солидарности".

Soka Gakkai International (SGI) – территориальная буддистская сеть, деятельность которой направлена на пропагандирование мирного, культурного сосуществования людей и расширение доступа к высококачественному образованию для всех и каждого. Членами сети являются 12 миллионов человек. Президент SGI Дайсаку Икеда (1928 ), начиная с 1983 года, ежегодно обнародует предложения о мире, сформулированные с учетом буддисткой философии и направленные на решение мировых проблем. Документ традиционно обнародуется 26 января в ознаменование очередной годовщины со дня основания сети. В 2020 году организация отмечает 90-летие со дня основания Soka Gakkai и 45-летие с момента учреждения SGI.

Контактная информация:

Джоан Андерсон (Joan Anderson)

Отдел общественной информации

Soka Gakkai International

Тел.: +81-80-5957-4711

E-mail: Anderson[at]soka.jp

www.sgi.org