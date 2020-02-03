На железнодорожном форуме представили перспективы развития транспорта в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 3 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- 28 и 29 января 2020 года компания Saudi Railway Company (SAR) под покровительством Хранителя двух святынь назвала основные факторы конкурентоспособности Саудовской Аравии в сфере логистики, а также наиболее важные транспортные и инфраструктурные проекты, реализуемые в стране. Первое в своем роде мероприятие состоялось при участии ряда министров, руководителей международных организаций и компаний, занимающихся транспортом в целом и железными дорогами в частности.

В своей вступительной речи Его Превосходительство министр транспорта Салех бен Насер Аль-Джассер (Saleh bin Nasser Al-Jasser) сообщил, что за последнее десятилетие в инфраструктуру было инвестировано 400 млрд саудовских риалов, что свидетельствует о реальном желании воспользоваться выгодным положением Королевства как центра, объединяющего три континента.

Его Превосходительство министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар ибн Ибрагим ибн Абдулла Аль-Хорайеф (Bandar bin Ibrahim bin Abdullah Al-Khorayef) пояснил, что транспорт имеет существенно важное значение для промышленности и сектора минеральных ресурсов, объяснив, что Королевство в своей концепции стремится к диверсификации источников дохода и экономической диверсификации.

Д-р Башар Аль-Малек (Bashar Al-Malek), генеральный директор Saudi Railway Company (SAR), заявил, что Форум впервые проводится в Королевстве и открывает новую эпохупод эгидой Программы Vision 2030. Он добавил, что его проведение в Эр-Рияде подчеркивает значимость выбранного места встречи местных и международных экспертов в области железнодорожного транспорта для представления и обсуждения историй успеха, а также обмена опытом и сотрудничества в рамках отрасли.

Директор компании Central Japan Railway Company Торкел Паттерсон (Torkel Patterson) заявил: "Королевство Саудовская Аравия способно стать региональным центром в сфере экспресс-перевозок благодаря своей инфраструктуре и амбициозным планам, над реализацией которых оно работает. Через несколько лет оно выйдет на один уровень с Японией, Китаем и европейскими странами в области скоростных перевозок".

Генеральный директор компании Maaden Даррен Дэвис (Darren Davis) пояснил, что Королевство располагает такими инвестиционными стимулами, как минеральные ресурсы и энергоносители, в дополнение к традиционным столпам инвестиций, основанным на безопасности и надежности, а также на повышении осведомленности местного населения и планах дальнейшего развития.

Исполнительный вице-президент компании TÜV Rheinland Group Маттиас Шуберт (Matthias Schubert) заявил, что инновации являются одним из важных секторов, продвинувшихся в области автоматизации, отметив необходимость внедрения важных стандартов безопасности перевозок, поскольку закрыть глаза на безопасность пассажиров невозможно.

Андрес де Леон (Andres de Leon), генеральный директор HyperLoopTT, в свою очередь, рассказал о поездах "Гиперлуп", пояснив, что они отличаются высокой скоростью, удобством для пассажиров, экологичностью, прибыльностью и предлагают обратные рейсы, что указывает на то, что Европу на них можно будет пересекать за несколько часов.

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