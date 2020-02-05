Highlander Partners подписала окончательное соглашение о продаже Akomex Group

ВАРШАВА (WARSAW), Польша, 4 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P., ведущая частная инвестиционная фирма на рынке малого бизнеса с головным офисом в Далласе и представительствами в Центральной Европе, сообщила о подписании окончательного договора продажи Akomex Group. Сделка вступит в силу после ее одобрения польским антимонопольным управлением (UOKiK). Компания Akomex входит в число крупнейших производителей упаковочных материалов в Центральной Европе и специализируется на изготовлении высококачественных твердого картона, буклетов, этикеток, лотков и слоистых листовых материалов для фармацевтической и пищевой промышленности, производства электроники, средств личной гигиены и бытовой техники. Предприятие было основано в 1993 году и на сегодняшний день располагает двумя производственными базами в Польше и одним перерабатывающим объектов в Дании. Компания ежегодно производит свыше 1,8 млрд единиц продукции в год.

Покупателем в данной сделке выступает соучредитель и миноритарный акционер Akomex Себастьян Слива (Sebastian Śliwa). Управленческую и прочую поддержку ему оказывает фонд AMC Capital IV S.c.Sp., консультируемый фирмой Mezzanine Management.

Компания Highlander приобрела контрольный пакет акций Akomex в 2010 году, в последствии значительно расширив производительность предприятия путем создания новой, сверхсовременной базы в польском Старогарде-Гданьском. В 2014 году Akomex поглотила фирму Druk Pak с головным офисом в Александруве-Куявском, дополнительно диверсифицировав ассортимент упаковочных материалов для фармацевтической промышленности. В 2018 году компания приобрела датского производителя упаковочной продукции Planopack из Хернинга. Результатом слияния трех упомянутых компаний стало формирование одного из крупнейших производителей упаковочных материалов в Центральной Европе, обслуживающих ведущие мировые бренды пищевой и фармацевтической продукции.

«Мы очень довольны результатами деятельности Akomex Group и успехами, достигнутыми по итогам девятилетней работы и двух значительных слияний, включая сделку выкупа и делистинга. Менеджмент компании проделала невероятную работу по интеграции бизнеса в ведущий концерн, сотрудничающий с крупнейшими компаниями пищевой и фармацевтической отраслей», - заявил управляющий партнер варшавского офиса Highlander Артур Дзагаров (Artur Dzagarow).

«Akomex являет собой прекрасный пример терпеливого и планомерного подхода Highlander к капитальным ресурсам. Мы владеем этим предприятием с 2010 года. За это время посредством капитальных инвестиций нам удалось заметно увеличить масштабы его деятельности, повысить профессиональный уровень руководства и осуществить ряд значимых со стратегической точки зрения сделок поглощения», - добавил президент и генеральный директор Джефф Халл (Jeff L. Hull). «Мы очень довольны результатами работы президента и генерального директора Akomex Group Гжегожа Ляйцы (Grzegorz Łajca). Вместе со своей высококвалифицированной командой ему удалось превратить предприятие в одного из отраслевых лидеров в Центральной Европе. Мы желаем им и Себастьяну удачи в будущих начинаниях. Уверен, что Akomex обладает необходимым потенциалом для дальнейшего успеха и процветания», - продолжил он.

Эксклюзивным финансовым консультантом Highlander в рамках данной сделки выступила фирма Rothschild & Co (Rothschild & Co Polska - www.rothschildandco.com), а услуги юридического консалтинга предоставили специалисты GESSEL (www.gessel.pl).

Фирма CIC Corporate Finance (www.cic.pl) выступила консультантом Себастьяна Сливы и Mezzanine Management. Их юрисконсультами стали Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) и Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com). Комплексный юридический анализ сделки выполнили эксперты EY.

О компании Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. - частная инвестиционная фирма с головным офисом в Далласе управляет портфелем активов совокупной стоимостью свыше 2 млрд долл. США. Фирма специализируется на инвестициях в коммерческие предприятия целевых отраслей, в которых руководители Highlander имеют значительный опыт деятельности, включая базовое производство, пищевую, химическую промышленность, изготовление строительных материалов, потребительских продуктов и т.д. В основе инвестиционного подхода Highlander Partners лежит принцип «покупай и развивай», предполагающий увеличение капитализации посредством сделок поглощения и за счет содействия органическому росту компаний. Больше информации см. на www.highlander-partners.com.

О компании Mezzanine Management

Осовным источником инвестиционного капитала для Mezzanine Management на сегодняшний день является фонд Accession Mezzanine Capital IV, размер которого на 2018 год составлял 264 млн евро. На текущий момент данный фонд является крупнейшим для компании инструментом финансирования. Фирма применяет стратегию прямого кредитования в сочетании с региональной платформой размещения частного долга для удовлетворения растущих потребностей своего "домашнего" рынка Центральной Европы. Mezzanine Management выступает эксклюзивным консультантом группы фондов Accession Mezzanine Capital, общий размер инвестиций которых превышает 700 млн евро. Mezzanine Management осуществляет свою деятельность в Центральной и Восточной Европе начиная с 2000 года и располагает представительствами в Вене, Варшаве, Бухаресте, Будапеште и Праге. Портфель инвестиционных объектов фонда крайне разнообразен и включает свыше 50 проектов в 12 странах ЦВЕ. Фонды функционируют при поддержке авторитетных институциональных инвесторов, в число которых входят Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный фонд, а также ряд ведущих банков, финансовых, пенсионных фондов и страховых компаний. Подробнее см. www.mezzmanagement.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Артур Дзагаров (Artur Dzagarow), ADzagarow@highlander-partners.com