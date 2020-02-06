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В России впервые состоится международный отборочный турнир Professional Fighters League

Регулярный сезон PFL стартует в мае этого года. Матчи будут транслироваться в 160 странах мира, в том числе и на американских каналах ESPN2 и ESPN+

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 6 февраля 2020 г. /PRNewswire/ --  Professional Fighters League (PFL), первая в мире организация, представившая смешанные единоборства в формате спортивного сезона с регулярным этапом, плей-оффом и чемпионатом, сегодня анонсировала дебют международного отборочного турнира PFL в России. Соревнования будут проходить 22 февраля на арене RCC. В ходе турнира, организуемого совместно с Russian Cagefighting Championship, четыре борца в легком весе проведут по два матча за вечер. Победитель соревнований получит место в основном составе PFL на сезон 2020. Трансляция турнира на российском канале МатчТВ начнется в 17:00 (GMT).

Международные отборочные турниры PFL будут проходить в феврале-марте этого года на приоритетных рынках лиги за пределами США: в России, ОАЭ и других странах, которые будут объявлены позднее. В рамках каждого турнира четыре борца должны будут сразиться дважды за один вечер. Победители обоих матчей смогут заключить контракт с PFL на сезон 2020.

"Мы рады представить первый в истории отборочный турнир нашей лиги в России, являющейся родиной для многих представителей элиты смешанных единоборств и ключевым рынком для глобального развития PFL, - прокомментировал генеральный директор лиги Питер Мюррей (Peter Murray). -  С нетерпением ждем возможности увидеть, кто же из борцов RCC сможет выдержать самое тяжелое испытание в мире смешанных единоборств, победив сразу в двух боях за один вечер. Именно этот спортсмен и сможет заключить контракт с PFL на сезон 2020".

В международном турнире PFL среди борцов в легком весе примет участие Тимур Нагибин (15-4-0, 1 NC), одержавший победу техническим нокаутом над бывшим борцом UFC Майком Сантьяго. В полуфинале Нагибин сразится с Муратбеком Касимбаем. В послужном списке Касимбая - четыре победы подряд в боях, завершившихся досрочным окончанием, причем три из них - в первом раунде. Все девять побед в своей карьере (9-1) одержаны в боях с досрочным окончанием. Спортсмен такого уровня потенциально способен завершить свои бои в предстоящем турнире решающим нокаутом.

Еще одним участником состязаний станет бывший обладатель чемпионского титула World Warriors Fighting в легком весе Михаил Одинцов (16-2), за плечами которого - пять побед подряд, четыре из которых в матчах с досрочным окончанием. Его оппонентом станет Владимир Канунников (10-2), начавший свою карьеру в сфере смешанных единоборств победой в восьми матчах подряд. Он полон решимости отыграться после всего лишь второго поражения в своей профессиональной истории.

Прямые трансляции матчей Международных отборочных турниров PFL будут осуществляться промо-партнерами лиги на соответствующих рынках мира. За пределами этих рынков к дистрибуции контента PFL будут привлечены официальные вещательные партнеры лиги. Все жалающие также смогут наблюдать за ходом соревнований посредством приложения PFL Live App и цифровых каналов лиги в YouTube, Facebook и Twitch.

О лиге Professional Fighters League

Professional Fighters League (PFL) - первая в мире организация, представляющая смешанные единоборства в формате полноценного спортивного сезона с регулярным этапом, плей-оффами и чемпионатам. Цель PFL - предоставить индивидуальным борцам контроль над собственной судьбой. Уникальный формат и увлекательные бои PFL обеспечили спортивной организации поистине взрывной рост. Мероприятия PFL транслируются в прайм-тайм на американских каналах ESPN2 и ESPN+, а также в ведущих спортивных телесетях в 160 странах мира.

В сезоне PFL 2020 примут участие представители элиты смешанных единоборств в шести весовых категориях. Каждый из них проведет по два боя в регулярном сезоне лиги в мае, июне, июле и августе этого года.  В октябре восемь лучших спортсменов в каждой категории сразятся в раунде плей-офф, проведя по два боя за один вечер. Победители этапа выйдут в финал соревнований. Триумфаторы Чемпионата PFL, который состоится накануне Нового года, получат титулы чемпионов мира и приз в размере 1 млн долл. США.   Благодаря собственной платформе SmartCage™ и технологии Cagenomics™, зрители чемпионата PFL смогут просматривать уникальные статистические данные о смешанных единоборствах.

PFL осуществляет свою деятельность при поддержке инвесторов из мира спорта, масс-медиа, развлекательного сектора и сферы бизнеса.

Больше информации см. на www.PFLmma.com. Следите за новостями PFL в Instagram (@PFLmma), Twitter (@ProFightLeague) и Facebook (/ProFightLeague).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тайлер Депина (Tyler DePina), 646-6403645, tdepina@mww.com

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