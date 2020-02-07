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Лауреатами Sunhak Peace Prize 2020 cтали президент Сенегала Маки Салл и епископ Муниб Юнан

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 7 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- 5 февраля в 10:00 по местному времени на территории экспоцентра KINTEX в пригороде южнокорейской столицы состоялась организованная Комитетом по присуждению премии Sunhak Peace Prize Committee церемония вручения Sunhak Peace Prize-2020, приуроченная к столетнему юбилею со дня рождения основателя премии.

Лауреатами Sunhak Peace Prize-2020 стали президент Сенегала Маки Салл и епископ Муниб Юнан, почетный международный президент организации "Религии за мир". В честь столетнего юбилея со дня рождения преподобного Мун Сун Мёна в ходе церемонии награждения состоялось вручение специальной премии Founders' Centenary Award. Ее удостоился бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Президент Маки Салл получил эту высокую награду в знак признания его вклада в распространение зрелых принципов демократии в соседних странах африканского континента, по сей день охваченных диктатурой и бедностью. Добиться успеха на этом поприще он смог благодаря сокращению cрока президентских полномочий и эффективному возрождению региональной экономики за счет внедрения прозрачных политических мер.

Chairman Hong awarding the plaque to the International Honorary President of Religions for Peace Bishop Younan.

Епископ Муниб Юнан удостоился премии за выдающиеся достижения в вопросах установления гармонии между последователями иудаизма, христианства и ислама на Ближнем Востоке, а также за ведущую роль в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Founder Dr. Hak Ja Han Moon awarding the Founder's Centenary Award to former U.N. Secretary-General Ban Ki-moon. The Centenary Award was given for the first time to commemorate the centenary of Dr. Sun Myung Moon.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун был выбран в качестве лауреата Founders' Centenary Awards за преданность принципам устойчивого развития мира перед лицом беспрецедентных глобальных проблем, включая мировой экономический кризис, изменения климата, террористические угрозы, вопрос беженцев и т. д.

Принимая награду, президент Салл подчеркнул, что обеспечение мира на нашей планете неразрывно связано с социальными компонентами инклюзивного экономического развития, содействующего искоренению нищеты и сокращению масштабов неравенства. Он в очередной раз подтвердил свое твердое намерение возглавить процесс урегулирования конфликтов на африканском континенте в целях достижения стабильного социально-экономического прогресса.

Епископ Юнан обратился к мировым религиозным лидерам с призывом "активно отстаивать принципы мира, основанного на справедливости, и решительнее противодействовать проявлениям ненависти и угнетения". Он также заявил: "Я буду работать на благо справедливости в мире до самого последнего вздоха".

Экс-генсек ООН напомнил собравшимся, что "свыше 700 млн человек по всему миру по-прежнему ложатся спать голодными", отметив также, что эта высокая награда дает ему "новую мотивацию и усиленное стремление прилагать удвоенные усилия к защите и обеспечению уважения прав людей, жаждущих мира и процветания".

В церемонии награждения приняли участие свыше 5 000 человек, включая бывших и текущих глав государств и представителей различных правительственных, академических, промышленных, религиозных организаций, а также средств массовой информации из всех уголков земного шара.

Премией Sunhak Peace Prize отмечаются лица и организации, внесшие значительный вклад в обеспечение мира и благосостояния для будущих поколений.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гайон Ро (Gayeon Roh), +82-2-3278-5158, sunhakprize@naver.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1087527/Sunhak_Peace_Prize_Younan.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1087526/Sunhak_Peace_Prize_Ban.jpg

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