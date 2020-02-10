В Татарстане подвели итоги первого года реализации нацпроектов

Казань, 10 февраля. Минэкономики Республики Татарстан подвело итоги работы за 2019 год. Главной темой расширенной коллегии министерства стало обсуждение реализации национальных проектов в 2019 году и потенциала дальнейшего развития экономики республики.

По итогам 2019 года объем валового регионального продукта Татарстана составил, по оценке, 2 трлн 584,3 млрд рублей при темпе роста 101% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Основной вклад внесли промышленность – 101% и сельское хозяйство – 103%. Потребительская активность сохранилась в сопоставимых ценах на уровне 2018 года.

В прошлом году Татарстан принял активное участие в 48 федеральных проектах, для чего было выделено 27,4 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей из федерального бюджета. Плюс к этому еще 40 млрд рублей было направлено на республиканские программы. Средства пошли на строительство и ремонт более 1,7 тыс. социально значимых объектов, оказание мер адресной поддержки, социальные выплаты, проведение обучающих и других мероприятий.

В 2020 году на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан планируют направить 24,9 млрд рублей: 17,1 млрд рублей – из федерального бюджета и 7,8 млрд рублей – из республиканского. Помимо этого, в республике на строительство социальной и инженерной инфраструктуры будет направлено порядка 50 млрд рублей, а также на развитие транспортной инфраструктуры - 42,9 млрд рублей.

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев напомнил, что основной задачей нацпроектов является рост экономики республики и формирование нового качества жизни граждан. "Для этого в их реализации должны быть задействованы все органы власти, организации и, что немаловажно, сами граждане. Ценность чего-либо понимается только через вовлечение", – подчеркнул он и призвал все отраслевые министерства принять все необходимые меры по вовлечению татарстанцев в реализацию конкретных мероприятий.

На курируемый министерством в республике национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году было потрачено около 2 млрд рублей. Все годовые показатели в рамках данного нацпроекта были перевыполнены. Подведомственные Минэкономики организации – Гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания, Фонд поддержки предпринимательства – помогли бизнесу дополнительно привлечь более 12 млрд рублей. Треть всех мер финансовой поддержки была направлена на развитие предпринимательства в сельской местности.

Чтобы упростить доступ к мерам господдержки в 2019 году по инициативе Минэкономики РТ запущен интернет-портал Фасттрек.рф, позволивший сократить время на их получение в среднем в два раза. Количество пользователей сервиса в минувшем году превысило 4,5 тыс. В ближайшее время Фасттрек.рф будет оценивать удовлетворенность пользователей оказанными услугами.

В прошлом году также перевыполнен план нацпроекта по числу выведенных на экспорт субъектов МСП. В Татарстане 94 предприятия впервые вышли на экспортные рынки, их общий объем экспорта превысил $25 млн. В поставках – продукты питания, стройматериалы, медицинские изделия.

"Минэкономики РТ всесторонне анализирует, какие товары производятся в Татарстане, а какие инвестиционные ниши, в каких объемах и ценах у нас заполнены импортом. Наша задача – привести в эти ниши наш малый и средний бизнес и заместить импорт на продукцию, произведенную в Татарстане. Мы оказываем меры поддержки, чтобы субъекты МСП осваивали новые производства, увеличивали мощности. Республика должна создавать больше новых конкурентоспособных на внешних рынках продуктов, используя кооперационные цепочки", – отметил министр.

В товарообороте растет доля продукции малых и средних предприятий Татарстана. За шесть месяцев 2019 года при участии Республиканского маркетингового центра объем закупок у МСП вырос на 40%: предприниматели реализовали свой товар дополнительно на 21 млрд рублей.

Оценочное значение доли малого и среднего бизнеса в ВРП республики по итогам 2019 года превысило 26%, а численность занятых в этом секторе достигла 592,3 тыс. человек с учетом самозанятых граждан. Тестовый для Татарстана год в части внедрения нового налогового режима прошел успешно – в республике зарегистрировались более 60 тыс. самозанятых.

К 100-летию ТАССР, в соответствии с посланием президента РТ, создано 100 объектов инфраструктуры имущественной поддержки предпринимательства – промышленных парков и площадок. Их резиденты формируют более 10% всего объема промышленного производства Татарстана.

Проведена масштабная работа по подготовке площадок для размещения оптово-логистической инфраструктуры крупнейших ритейлеров Ozon, Wildberries, Х5 Retail Group и "Протек". Проекты, реализуемые данными компаниями, позволят привлечь в экономику региона более 12,5 млрд рублей и создать около 7 тыс. рабочих мест.

Заметен прогресс и в работе по привлечению резидентов на республиканские территории опережающего социально-экономического развития. Их число уже достигло 75, при этом почти половина – 37 компаний – привлечены в 2019 году. Всего данными компаниями с момента присвоения статуса резидентов ТОСЭР произведено около 10,7 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) и создано около 5660 новых рабочих мест. Доля республики среди всех ТОСЭР в моногородах России по количеству резидентов составляет 13%, по объему инвестиций – 24%, по созданным рабочим местам - около 23%.

Вместе с тем Фарид Абдулганиев отметил: "Наша совместная с главами муниципалитетов задача – максимально эффективно использовать созданные условия. Не думаю, что кому-то здесь надо объяснять, что районы со слабой инвестиционной активностью трансформируются в депрессивные территории, проедающие производственные активы и не способные обеспечить достойное качество жизни населения", – сказал он.

Новые возможности по развитию экономики территорий, в частности, моногородов, появились благодаря программам поддержки "Фонда моногородов". Совокупный объем привлеченных средств фонда составил 2,5 млрд рублей. Построенная инфраструктура позволила привлечь более 20 млрд рублей инвестиций и создать около 5 тыс. рабочих мест.

В 2020 году рост ВРП прогнозируется на уровне свыше 102%, в первую очередь, за счет увеличения объемов промышленного производства и реализации крупных инвестиционных проектов. Будет продолжена работа по дифференциации структуры экономики – такая политика позволяет максимально раскрывать экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. Так, например, к концу 2019 года доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства в республике уже превысила 20%, несырьевые поставки в структуре экспорта составили около 60%, доля обрабатывающего сектора в промышленности выросла почти до 70%.