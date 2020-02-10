{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане подвели итоги первого года реализации нацпроектов

Казань, 10 февраля. Минэкономики Республики Татарстан подвело итоги работы за 2019 год. Главной темой расширенной коллегии министерства стало обсуждение реализации национальных проектов в 2019 году и потенциала дальнейшего развития экономики республики.

По итогам 2019 года объем валового регионального продукта Татарстана составил, по оценке, 2 трлн 584,3 млрд рублей при темпе роста 101% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Основной вклад внесли промышленность – 101% и сельское хозяйство – 103%. Потребительская активность сохранилась в сопоставимых ценах на уровне 2018 года.

В прошлом году Татарстан принял активное участие в 48 федеральных проектах, для чего было выделено 27,4 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей из федерального бюджета. Плюс к этому еще 40 млрд рублей было направлено на республиканские программы. Средства пошли на строительство и ремонт более 1,7 тыс. социально значимых объектов, оказание мер адресной поддержки, социальные выплаты, проведение обучающих и других мероприятий.

В 2020 году на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан планируют направить 24,9 млрд рублей: 17,1 млрд рублей – из федерального бюджета и 7,8 млрд рублей – из республиканского. Помимо этого, в республике на строительство социальной и инженерной инфраструктуры будет направлено порядка 50 млрд рублей, а также на развитие транспортной инфраструктуры - 42,9 млрд рублей.

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев напомнил, что основной задачей нацпроектов является рост экономики республики и формирование нового качества жизни граждан. "Для этого в их реализации должны быть задействованы все органы власти, организации и, что немаловажно, сами граждане. Ценность чего-либо понимается только через вовлечение", – подчеркнул он и призвал все отраслевые министерства принять все необходимые меры по вовлечению татарстанцев в реализацию конкретных мероприятий.

На курируемый министерством в республике национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2019 году было потрачено около 2 млрд рублей. Все годовые показатели в рамках данного нацпроекта были перевыполнены. Подведомственные Минэкономики организации – Гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания, Фонд поддержки предпринимательства – помогли бизнесу дополнительно привлечь более 12 млрд рублей. Треть всех мер финансовой поддержки была направлена на развитие предпринимательства в сельской местности.

Чтобы упростить доступ к мерам господдержки в 2019 году по инициативе Минэкономики РТ запущен интернет-портал Фасттрек.рф, позволивший сократить время на их получение в среднем в два раза. Количество пользователей сервиса в минувшем году превысило 4,5 тыс. В ближайшее время Фасттрек.рф будет оценивать удовлетворенность пользователей оказанными услугами.

В прошлом году также перевыполнен план нацпроекта по числу выведенных на экспорт субъектов МСП. В Татарстане 94 предприятия впервые вышли на экспортные рынки, их общий объем экспорта превысил $25 млн. В поставках – продукты питания, стройматериалы, медицинские изделия.

"Минэкономики РТ всесторонне анализирует, какие товары производятся в Татарстане, а какие инвестиционные ниши, в каких объемах и ценах у нас заполнены импортом. Наша задача – привести в эти ниши наш малый и средний бизнес и заместить импорт на продукцию, произведенную в Татарстане. Мы оказываем меры поддержки, чтобы субъекты МСП осваивали новые производства, увеличивали мощности. Республика должна создавать больше новых конкурентоспособных на внешних рынках продуктов, используя кооперационные цепочки", – отметил министр.  

В товарообороте растет доля продукции малых и средних предприятий Татарстана. За шесть месяцев 2019 года при участии Республиканского маркетингового центра объем закупок у МСП вырос на 40%: предприниматели реализовали свой товар дополнительно на 21 млрд рублей.

Оценочное значение доли малого и среднего бизнеса в ВРП республики по итогам 2019 года превысило 26%, а численность занятых в этом секторе достигла 592,3 тыс. человек с учетом самозанятых граждан. Тестовый для Татарстана год в части внедрения нового налогового режима прошел успешно – в республике зарегистрировались более 60 тыс. самозанятых.

К 100-летию ТАССР, в соответствии с посланием президента РТ, создано 100 объектов инфраструктуры имущественной поддержки предпринимательства – промышленных парков и площадок. Их резиденты формируют более 10% всего объема промышленного производства Татарстана.

Проведена масштабная работа по подготовке площадок для размещения оптово-логистической инфраструктуры крупнейших ритейлеров Ozon, Wildberries, Х5 Retail Group и "Протек". Проекты, реализуемые данными компаниями, позволят привлечь в экономику региона более 12,5 млрд рублей и создать около 7 тыс. рабочих мест.

Заметен прогресс и в работе по привлечению резидентов на республиканские территории опережающего социально-экономического развития. Их число уже достигло 75, при этом почти половина – 37 компаний – привлечены в 2019 году. Всего данными компаниями с момента присвоения статуса резидентов ТОСЭР произведено около 10,7 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) и создано около 5660 новых рабочих мест. Доля республики среди всех ТОСЭР в моногородах России по количеству резидентов составляет 13%, по объему инвестиций – 24%, по созданным рабочим местам - около 23%.

Вместе с тем Фарид Абдулганиев отметил: "Наша совместная с главами муниципалитетов задача – максимально эффективно использовать созданные условия. Не думаю, что кому-то здесь надо объяснять, что районы со слабой инвестиционной активностью трансформируются в депрессивные территории, проедающие производственные активы и не способные обеспечить достойное качество жизни населения", – сказал он.   

Новые возможности по развитию экономики территорий, в частности, моногородов, появились благодаря программам поддержки "Фонда моногородов". Совокупный объем привлеченных средств фонда составил 2,5 млрд рублей. Построенная инфраструктура позволила привлечь более 20 млрд рублей инвестиций и создать около 5 тыс. рабочих мест.

В 2020 году рост ВРП прогнозируется на уровне свыше 102%, в первую очередь, за счет увеличения объемов промышленного производства и реализации крупных инвестиционных проектов. Будет продолжена работа по дифференциации структуры экономики – такая политика позволяет максимально раскрывать экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. Так, например, к концу 2019 года доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства в республике уже превысила 20%, несырьевые поставки в структуре экспорта составили около 60%, доля обрабатывающего сектора в промышленности выросла почти до 70%.

Реклама на ТАСС
Shanghai Electric представит свои энергетические инновации на ЭКСПО-2020 в Дубае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС