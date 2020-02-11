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Представители Всемирной исламской лиги почтили память жертв трагедии в Сребренице

ПОТОЧАРИ (POTOČARI), Босния-Герцеговина, 11 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги в воскресенье почтил память жертв резни в Сребренице. Незадолго до приезда на Балканы глава организации посетил Освенцим. Оба мероприятия направлены на привлечение внимание к угрозам, с которыми сталкиваются представители национальных меньшинств по всему миру.

В ходе визита в Боснию-Герцеговину д-р Мохаммед Аль-Исса (Mohammed Al-Issa) посетил Меморальный центр в Поточари. Двумя неделями ранее он принял участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим, став самым высокопоставленным представителем исламского мира, когда-либо посещавшим лагерь смерти. 

"Сегодняшний визит делегации Всемирной исламской лиги посылает миру важный сигнал: мы никогда и ни за что не допустим повторения трагедии в Сребренице - ни здесь, ни в каком-либо другом регионе земного шара", - прокомментировал д-р Аль-Исса, широко известный как всемирный лидер в продвижении умеренных принципов ислама и межконфессионального партнерства.

"Этот мемориал - не только место неизбывной скорби, но и символ непоколебимой воли для всех мусульман. Он напоминает нам о том, что экстремизм и ненависть могут сделать с добрыми людьми, и лица, облеченные властью, никак не могут воспрепятствовать подобному насилию, - добавил глава организации. -  Мы обязаны хранить память и оберегать правду о геноциде в Сребренице и других массовых злодеяниях против боснийцев в 90-е годы прошлого столетия не только в исламском мире, но и в масштабах всего человечества".

Мохаммеда Аль-Иссу приветствовали президент Управляющего комитета Мемориального центра Шефкет Хафизович (Šefket Hafizović), директор Эмир Сулягич (Emir Suljagić),а также свидетели резни и родные жертв геноцида.

"Двери Мемориального центра в Сребренице открыты для всех людей, признающих преступления против человечества и готовых активно поддерживать просветительские программы, направленные на распространение правдивых сведений о геноциде, а также желающих вместе с нами предотвращать подобные трагедии в будущем", - заявил г-н Хафизович.

"Д-р  Аль-Исса и Всемирная исламская лига являются неизменно выступают в защиту жертв массовых зверств. Главе организации удалось сделать этот вопрос основной темой для межконфессионального диалога как в нашем регионе, так и в других уголках земного шара".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Бред Клаппер (Brad Klapper), 202-422-2044, brad.klapper@qorvis.com

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