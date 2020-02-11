Хранилища Infortrend поддерживают Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro, DaVinci Resolve

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 11 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, сообщила, что ее решения для общего хранения мультимедийной информации теперь поддерживают программное обеспечение для нелинейного видеомонтажа от крупейших провайдеров, включая Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro и DaVinci Resolve, что заметно упрощает процессы совместного редактирования и обмена современным видеоконтентом ультравысокого разрешения 4K и выше.

За последние несколько лет отрасль масс-медиа и развлечений пережила стремительный процесс эволюции, основным двигателем которого стал контент со сверхвысоким разрешением, а также все более сложные и функциональные технологии постпродакшена. В результате отрасль стала нуждаться в надежной и стабильной ИТ-инфраструктуре, способной справляться с возросшими рабочими нагрузками. Что самое важное, подобная инфраструктура должна быть достаточно простой и гибкой, позволяя профессиональным видеоредакторам выполнять свои рабочие задачи, не затрачивая дополнительных усилий на внедрение и настройку сложного оборудования.

Компания Infortrend представляет комплексные системы для общего хранения мультимедийной информации с первоклассными показателями производительности и емкости, а также с самым обширным спектром доступных конфигураций, способных удовлетворить потребности компаний постпродакшена разных масштабов. Кроме того, подобные хранилища поддерживают передовое программное обеспечение для редактирования медиафайлов, включая Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro и DaVinci Resolve, предоставляя отраслевым специалистам возможность с легкостью выполнять свою работу и сотрудничать в ходе различных этапов редактирования.

Кроме cхематотехнической реализации корпоративного уровня, системы для общего хранения мультимедийных данных могут похвалиться встроенным ПО для графического управления EonOne и утилитой EonView для рабочих станций на базе Windows или macOS, помогающей командам видеоредакторов подключать свои рабочие станции к хранилищам и создавать общие системы сетевого хранения информации в формате локального диска, что заметно ускоряет совместные рабочие процессы.

Узнайте больше о хранилищах для совместной работы с медиаданными от Infortrend .

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com