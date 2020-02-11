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Объявлены даты проведения летнего евротура Dead Daisies

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 11 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Мировое турне Dead Daisies-2020 начнется с масштабного Летнего евротура, в рамках которого группа выступит вместе с Judas Priest и Foreigner, примут участие в самых популярных рок-фестивалях региона, включая Graspop Belgium и Hellfest France, а также станут хедлайнерами в ходе других музыкальных мероприятий.

Не так давно состав Daisies пополнился новым, и весьма титулованным участником. К гитаристам Дагу Олдричу (Whitesnake and Dio), Дэвиду Лоуи (Mink и Red Phoenix) и ударнику Дину Кастроново (Journey, Bad English и Hardline) присоединился басист и ведущий вокалист Гленн Хьюз (Deep Purple, Black Country Communion).

Dead Daisies усилили свой фронтлайн мощным басовым грувом и непревзойденным вокалом Хьюза. Гленн Хьюз - не только истинный новатор, но и звезда мировой величины, включенная в Зал славы рок-н-ролла, с обширнейшим послужным списком и опытом творческого сотрудничества с настоящими гигантами рок-музыки.

"Я очень люблю живые выступления - здесь и СЕЙЧАС.  С нетерпением жду начала тура с Daisies - мы постараемся оставить свой след на как можно большем количестве музыкальных площадок нашего мира.  Запись нового альбома подарило мне потрясающее чувство эйфории, и я хочу поделиться с вами грандиозными результатами нашего труда.  Мира и любви вам! До скорой встречи!", - Гленн Хьюз

С началом тура совпадет и запланированный на конец мая выпуск нового альбома, с названием которого группа пока не определилась. Запись альбома проходила в La Fabrique Studio на юге Франции при участии известного продюсера Бена Гросса.

Рок, без сомнения, жив, здоров и останется с нами надолго.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ГРАФИК ЛЕТНЕГО ЕВРОТУРА 

Билеты: www.thedeaddaisies.com/european-tour-2020 

29 МАЯ
 - Turock, Эссен, Германия 

ИЮН Ь
01 - Певческое поле Таллинна, Эстония (совместно с Judas Priest)
03 - концертный зал "Юбилейный", Санкт-Петербург, Россия (совместно с Judas Priest)
05 - дворец спорта "Мегаспорт", Москва, Россия (совместно   с Judas Priest)
09 - Lucerna Music Bar, Прага, Чехия
10 - Hirsch, Нюрнберг, Германия
12 - Nova Rock Festival, Никкельсдорф, Австрия
13 - Freilichtbuhne Killesberg, Штутгарт, Германия (совместно с Foreigner)
16 - Spodek, Катовице, Польша (совместно с Foreigner)
18 - Rock The Ring Festival, Хинвиль, Швейцария
20 - Hellfest Festival, Клиссон, Франция
21 - Graspop Festival, Дессел, Бельгия
23 - Stadtpark, Гамбург, Вена (совместно с Foreigner)
24 - Arena,Оберхаузен, Германия (совместно с Judas Priest)
27 - Rock The Night Festival, Мадрид, Испания
30 - Melkweg, Амстердам, Нидерланды 

ИЮЛЬ
01 - Schlachthof, Висбаден, Германия
03 - Capitol, Ганновер, Германия
04 - MMC, Братислава, Словакия
07 - Conrad Sohm, Дорнбирн, Австрия
08 - Live Club, Милан, Италия
10 - Backstage Werk, Мюнхен, Германия
11 - Columbia Theater, Берлин, Германия
13 - Budapest Arena, Будапешт, Венгрия (совместно с Judas Priest)
14 - Arena Stozice, Любляна, Словения (совместно с Judas Priest)
17 - Крытый олимпийский зал Falirо, Афины, Греция (совместно с Judas Priest)
19 - Midalidare Estates, София, Болгария (совместно с Judas Priest)
21 - Arenele Romaine, Бухарест, Румыния (совместно с Judas Priest) 

Веб-сайт: www.thedeaddaisies.com  
Facebook: facebook.com/TheDeadDaisies  
Twitter: twitter.com/TheDeadDaisies   
Instagram: instagram.com/thedeaddaisies
YouTube: youtube.com/TheDeadDaisies

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэт Суинтон (Cat Swinton), catherine@catalystpr.com.au

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