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Компания AMAALA объявляет список титанов отрасли, вошедших в Консультативный совет

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 12 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Объявлено о создании Консультативного совета проекта класса ультра-люкс AMAALA. На первом совете собрались настоящие титаны индустрии, чтобы поделиться экспертными знаниями в области здоровья и благосостояния, экологии и сохранения среды, искусства и гостеприимства.

Президент MAALA Николас Нейплс (Nicholas Naples) заявил: "Это беспрецедентный проект, в основе которого лежат принципы устойчивого развития и благотворительности. С самого начала мы применяем комплексный подход к здоровью, благосостоянию и практичной роскоши.

С учетом масштаба и амбиций компании AMAALA, по мере развития нашего бизнеса, необходимо будет опираться на широкий спектр знаний и опыта нашего Консультативного совета. Его коллективное понимание является бесценным активом и помогает реализовать наши амбиции, направленные на создание предложения, которое обеспечит посетителям возможности для получения революционного персонального опыта под влиянием искусства, благосостояния и чистейшего Красного моря".

Экология объекта требует исключительного внимания. Генеральный план будет разрабатываться поэтапно в целях содействия диверсификации экономики, а также сохранения культуры и окружающей среды.

AMAALA — это головокружительный, уникальный во всех отношениях проект. Он воссоздает атмосферу арабских приключений и вновь дарит веру в чудеса. Консультативный совет AMAALA привносит свой богатый опыт, передовые методы и новые идеи в три основных столпа бренда: искусство и культуру, благосостояние и спорт, а также море, солнце и образ жизни.

Гостиничный сегмент компании AMAALA, ориентированный на создание ярких впечатлений, которые надолго останутся у гостей после отдыха, будут контролировать лидеры гостиничного бизнеса со всего мира:

  • Антуан Коринтиос (Antoine Corinthios), президент AGC Consulting LLC: бывший президент сети Four Seasons Hotels and Resorts в странах Европы, Ближнего Востока и Азии Антуан Коринтиос является признанным лидером в области гостиничного бизнеса, обладающим почти 40-летним опытом работы в люксовом секторе на разных международных рынках. Г-н Коринтиос также исполнял обязанности главного консультанта по вопросам разработки и эксплуатации в сети Rocco Forte Hotels и основал свой собственный консалтинговый бизнес в области гостеприимства. 
  • Нел Джейкобс (Nel Jacobs), генеральный директор сети Six Senses Hotels Resorts Spas: карьера генерального директора сети Six Senses Hotels Resorts Spas Нела Джейкобса охватывает весь мир. До прихода в Six Senses г-н Якобс занимал ключевые руководящие должности в Starwood Capital Group и Four Seasons Hotels and Resorts. Он участвовал в создании многих интересных проектов включая Baccarat Hotels и 1 Hotels.
  • Эдвард Мади (Edward Mady), вице-президент The Dorchester Group в Северной Америке и генеральный директор The Beverly Hills Hotel: Лучший отельер мира 2017 года по версии журнала Hotels Magazine, имеет более чем сорокалетний опыт работы в The Ritz-Carlton Company, где он сделал больше всего на посту вице-президента и территориального генерального менеджера. Мади является обладателем нескольких наград, в том числе премии "Профессионал года в сфере гостеприимства" за 2011 г., присужденной Ассоциацией производителей пищевой продукции. 
  • Клод Манискало (Claude Maniscalco), генеральный директор туристического бюро Сен-Тропе: опытный генеральный директор, отвечающий за продвижение одного из крупнейших туристических направлений - Сен-Тропе - и проявивший себя в сфере путешествий и туризма.
  • Георг Р. Рафаэль (Georg R. Rafael), директор и владелец Rafael Group S.A.A.: бывший исполнительный вице-президент сети Regent International Hotels, впоследствии вошедший в правление и ставший одним из крупнейших акционеров компании, Георг Р. Рафаэль также является учредителем сети пятизвездочных бутик-отелей класса люкс Rafael Hotels Limited. В 2002 году в Монако он основал группу компаний Rafael Group S.A.A. для оказания консультационных услуг по вопросам приобретения, застройки и перепланировки отелей класса люкс знаменитым компаниям. Кроме того, с 2002 по 2014 год он занимал пост директора и заместителя председателя правления компании Belmond.
  • Хорст Шульзе (Horst Schulze), почетный председатель правления Capella Hotels: Хорст Шульзе признан одним из ведущих отельеров в мире и работает в индустрии уже более шестидесяти лет. Шульце — один из основателей The Ritz-Carlton Company, занимал пост президента и главного операционного директора по международному направлению. За время своей работы компания дважды получила премию Malcolm Baldrige National Quality Award. Шульце пошел дальше и основал люксовый бренд Capella Hotels & Resorts. 

В этот впечатляющий список входят следующие лидеры индустрии, чьи достижения в области строительства и финансов также связывают AMAALA с потенциальными инвесторами и партнерами, также выступают в качестве международных амбассадоров:

  • Эван Кви (Evan Kwee) — вице-президент компании Pontiac Land и владелец Capella Hotel Group: Эван Кви в течение последних 10 лет руководит подразделением по развитию бизнеса компании Pontiac Land и играет решающую роль в концептуализации каждого нового объекта в портфолио. Он является вице-президентом Capella Hotel Group и руководит строительством в Capella и Patina Hotels and Resorts. Г-н Кви также руководит разработкой продуктов для группы в тесном сотрудничестве с клиентами, архитекторами и инженерами для обеспечения высочайшего качества, создания инновационных и прибыльных продуктов.
  • Дэниел Маккуэйд (Daniel McQuade) — бывший президент AECOM International: г-н Маккуэйд, ведущий специалист в области проектирования, разработки и строительства объектов инфраструктуры, руководил проектами на сумму более $50 млрд. Имея за плечами 35-летний опыт, он контролировал реализацию крупных проектов, включая городской центр, порт Доха и стадион Mercedes-Benz. 
  • Барри С. Штернлихт (Barry S. Sternlicht), председатель правления и генеральный директор Starwood Capital Group: занимает пост председателя правления и генерального директора компании Starwood Capital Group, специализирующейся на реализации альтернативных проектов в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса, нефтегазовой и энергетической инфраструктуры. Г-н Штернлихт также является председателем правления Starwood Property Trust (NYSE: STWD) — крупнейшего коммерческого ипотечного фонда в Соединенных Штатах, а также членом совета директоров Invitation Homes (NYSE: INVH) — одной из крупнейших публичных инвестиционных компаний США, владеющих частными домами.

Учитывая, что в основе AMAALA лежат принципы устойчивого развития, решения, касающиеся экологического строительства и методов работы, а также программ и исследований в сфере защиты морских и земельных ресурсов, будут приниматься после консультаций со следующим заслуженным экспертом:

  • Эмма Джонстон (Emma Johnston), декан, профессор морской, экологической и экотоксикологии (UNSW, Сидней): Эмма Джонсон, декан Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) и президент компании Science & Technology Australia пользуется заслуженным авторитетом в области морской экологии. В прошлом занимала пост проректора по научным исследованиям UNSW. Г-жа Джонстон руководит лабораторией прикладной экологии морских ресурсов и эстуариев в UNSW и реализует крупные проекты для промышленности, правительства, Научного совета Австралии и Австралийской программы по изучению Антарктики. 

Кроме того, AMAALA является источником духовного развития посредством искусства и культурных мероприятий под руководством следующих уважаемых партнеров:

  • Соленн Бланк (Solenne Blanc), заместитель главного исполнительного директора компании Beaux Arts & Cie, старший советник EY по вопросам медиа и культурной среды: имея за плечами 22-летний опыт в области внедрения стратегий, инноваций и цифровой трансформации в медиа и культурном пространстве, Соленн Бланк отвечает за внутреннее и внешнее развитие компании Beaux Arts & Cie, а также за новые подразделения, такие как Beaux Arts Institute и Beaux Arts Consulting. 
  • Томас Кренс (Thomas Krens), почетный директор фонда Solomon R. Guggenheim Foundation, председатель правления и главный исполнительныйдиректор компании Global Cultural Asset Management LLC: на посту директора и художественного руководителя Фонда Гугенхайма на протяжении более двух десятилетий Кренс отвечал за создание, развитие и функционирование глобальной сети Guggenheim Global Network, что превратило Гугенхайм в один из мировых культурных брендов. Кренс также отвечал за застройку и разработку генерального плана развития культурного района острова Саадият на сумму $5 млрд. для правительства Абу-Даби и работал с национальными и региональными правительствами и крупными корпорациями над разработкой новых масштабных музейных проектов, программ, коллекций, выставок и производственных планов.

Иммерсивный интерактивный объект, предлагающий персональные программы в рамках проекта AMAALA, воздействующие на тело, разум и душу, включают в себя оздоровительные и омолаживающие процедуры, а также элитные спортивные программы элитного уровня, разработанные увлеченными новаторами в области спорта и здоровья:

  • Саймон Брукс-Уорд (Simon Brooks-Ward ), председатель правления и главный исполнительный директор HPower Group: генерал-майор Симон Хоув Брукс-Уорд является организатором мероприятий из Великобритании и резервным офицером вооруженных сил, ранее исполнявшим обязанности заместителя командующего армии. Компания HPower Group, удостоенная награды BAFTA, и сам Брукс-Уорд известны в качестве организаторов масштабных конных мероприятий, в том числе празднования 90-летнего юбилея Британской Королевы и Королевского конного шоу в Виндзоре. 
  • Игнасио "Начо" Фигьерас (Ignacio "Nacho" Figueras), знаменитый игрок в поло: ведущего международного игрока в поло Начо Фигьераса часто называют "Дэвидом Бекхэмом из мира поло" за его вклад в спорт. Он является одним из самых известных и талантливых игроков мира, а также одним из очень немногих высококлассных бомбардиров, активно привлекающих внимание зрителей и средств массовой информации к этому виду спорта. В настоящее время он является капитаном и совладельцем команды Black Watch Polo Team, которая выиграла состязания Mercedes Polo Challenge и Hall of Fame Cup.
  • Сьюзан Хамсуорт (Susan Harmsworth), основатель компании ESPA International: г-жа Хамсуорт, основатель бренда спа и продукции по уходу за кожей ESPA International, имеет более чем 50-летний опыт работы в сфере спа и велнес-индустрии, основала и управляет несколькими успешными велнес-компаниями, а также является новатором в области современной модели спа-оборудования, к которой мы привыкли сегодня.  
  • Инго Швейдер (Ingo Schweder), основатель и генеральный директор компании GOCO Hospitality: г-н Швейдер имеет за плечами более чем 30-летний опыт работы в сфере спа и гостиничного бизнеса. Он руководит многопрофильными командами GOCO Hospitality и Horwath HTL Health and Wellness, занимающимися разработкой стратегий, концептуализацией, проектированием и управлением последними велнес-разработками для ведущих мировых брендов в сфере гостиничного бизнеса и недвижимости. 

Объявление о создании консультативного совета AMAALA стало последним значимым событием для компании Amaala после создания отдельной компании. В соответствии с Уставом Консультативного совета AMAALA совет будет собираться два-четыре раза в год.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Muneira Aladwani (Мунейра Аладвани), старший специалист по работе с клиентами, Hill+Knowlton Strategies, эл. почта: muneira.aladwani@hkstrategies.com, моб. тел.: +971 56 996 3424

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