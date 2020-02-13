Компания TOJOY представила модель Smart Business

ПЕКИН (BEIJING), 13 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- 4 февраля в 9:00 по местному времени 6 000 сотрудников компании TOJOY из 40 городов на 4 континентах приняли участие в уникальной онлайн-церемонии запуска бизнес-проекта. В ходе мероприятия компания представила свою новую модель удаленной онлайн-работы Smart Business на период эпидемии коронавируса.

Исполнительный председатель правления и международный директор TOJOY Гэ Цзюнь (Ge Jun) познакомил участников церемонии с "Десятью мерами по самопомощи и содействию пострадавшим от эпидемии". Г-н Гэ объявил, что начиная с 4 февраля весь штат персонала TOJOY официально переходит на постоянный режим удаленной работы.

Компания пообещала своим сотрудникам воздержаться от увольнений и урезания зарплат на время эпидемии. Этот шаг заслуживает особого одобрения, учитывая те сложности, с которыми сегодня сталкиваются китайские предприятия, желающие продолжить работу. Таким образом предприятие дать всем своим сотрудникам повод для праздника в этот новогодний сезон, который в этом году совпал со вспышкой опасного и неизученного до конца заболевания.

Хорошо понимая, чего потребует удаленная модель работы всего персонала компании, TOJOY с самых первых дней своего существования приступила к разработке собственного комплекса инструментов Smart Business, отвечающего лучшим мировым стандартам.

В 2016 году компания учредила TOJOY Network Technology Group, специалисты которой должны были разработать платформу Smart Business. Совместно с крупнейшим в мире провайдером ИКТ и бизнес-решений, компанией IBM был создан "смарт-офис TOJOY". Система "TOJOY Smart Business" стала результатом упорного 3-летнего труда команды из более чем 500 экспертов и инвестиций в размере свыше 200 млн юаней. И сегодня эта система способна с легкостью поддерживать удаленную работу 6 000 сотрудников компании в различных часовых поясах по всему миру.

В связи с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией многие китайские предприятия малого и среднего бизнеса столкнулись с множеством сложных проблем. По этой причине компания TOJOY планирует открыть сертифицированным участникам бесплатный доступ к платформе "TOJOY Entrepreneur Cloud". Этот шаг призван помочь коллегам и партнерам компании вновь обрести уверенность в себе и как можно скорее перейти на "онлайн-режим работы".

Эта инициатива, а также решение о внедрении постоянной модели удаленной работы всего штата персонала (так называемой "мигрирующей рабочей системы") наглядно cвидетельствуют, что TOJOY не только заботится о здоровье и безопасности своих сотрудников и партнеров, но и стремится сделать все возможное для восстановления нормального рабочего процесса в экономике и обществе на фоне тех сложностей, с которыми сегодня сталкиваются предприятия КНР.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Го Сяоюй (Xiaoyu Guo), +86-18611740095, guoxiaoyu@tojoy.com