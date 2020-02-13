Procter&Gamble и "Магнит" стали партнерами в области устойчивого развития в России

Москва, 13 февраля. Компания Procter&Gamble и торговая сеть "Магнит" объявляют о партнерстве в целях развития ответственного потребления в России. Детали партнерства были представлены на медиа-форуме P&G "Экология бизнеса".

"Вторая жизнь пластика"

Ключевым проектом в рамках партнерства станет социально-экологическая кампания "Вторая жизнь пластика". С мая по сентябрь 2020 года каждый продукт P&G, приобретенный в магазинах "Магнит" в рамках акции, позволит покупателю отдать один голос за тот или иной город России. В результате открытого голосования на сайте в четырех городах, набравших наибольшее число голосов, будут построены детские площадки из переработанного пластика. Более того, в магазинах "Магнит" в Москве и Краснодаре установят 80 автоматов по приему пластиковой упаковки для дальнейшей переработки. Сеть фандоматов "Магнита" и P&G станет крупнейшей в России.

Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе: "Бренды играют существенную роль в развитии ответственного потребления. Результат этой работы в большой степени зависит от масштаба и эффективности партнерств и альянсов. Мы начинали работать с компанией "Магнит" с первого дня ее создания 25 лет назад. Нам важно иметь возможность продолжать наше сотрудничество и лидировать на новом этапе развития индустрии с огромными задачами по развитию ответственного потребления".

Владимир Сорокин, заместитель генерального директора, коммерческий директор, "Магнит": "Мы видим растущую обеспокоенность российских покупателей состоянием окружающей среды – это один наиболее заметных покупательских трендов последних лет. Используя географию нашей сети, мы хотим дать жителям России больше возможностей для ответственного потребления и рассказать, что помочь в решении проблемы пластика может каждый. Мне очень приятно, что "Магнит" делает это вместе с P&G, с кем нас связывают многолетнее тесное партнерство и единые ценности в области устойчивого развития".

В рамках проекта будет реализована масштабная маркетинговая кампания, лицом которой станет известный российский певец и киноактер Дима Билан. При непосредственном участии Instagram-подписчиков артист создаст первый в России музыкальный экоманифест. Наиболее активные участники онлайн-конкурса исполнят созданное произведение вместе с певцом на одном из концертов.

Дима Билан, певец и киноактер: "Очевидно, что наше поколение наблюдает обратный отсчет до того момента, когда произойдут непоправимые изменения климата и окружающей среды. Каждому из нас сейчас важно не просто наблюдать за происходящим, а действовать. Первый простой шаг – это ответственное потребление. Нам важно менять привычки – сортировать мусор, экономить воду и энергию, выбирать товары экологически ответственных производителей. Вместе мы можем сохранить нашу планету".

"Соверши поворотный момент: стирай и мой на тридцати"

Другим направлением партнерства P&G и "Магнита" станет совместная с WWF России инициатива "Поворотный момент", приуроченная к международной акции "Час Земли". Совместными усилиями P&G, "Магнит" и WWF России призовут россиян перейти на стирку и мытье посуды при более низкой температуре. Данный шаг направлен на снижение потребления воды и электроэнергии, а также сокращение эмиссии парниковых газов. Научные исследования доказали, что снижение температуры воды для стирки с 40 до 30 градусов позволяет сократить использование энергии на 57% и выбросы CO2 на 35%*. При этом продукты P&G для стирки и мытья посуды сохраняют высокую эффективность даже в холодной воде. В период проведения акции "Поворотный момент" 1 рубль с каждой покупки товаров Ariel, Fairy и Lenor в сети "Магнит" пойдет на проекты WWF России по сохранению лесов и предотвращению изменения климата. А 28 марта, непосредственно в "Час Земли", покупателей "Магнита" ждут специальные цены на товары P&G, участвующие в акции.

Fairy Pure&Clean – впервые в России

На медиа-форуме "Экология бизнеса" с участием вице-президента по устойчивому развитию P&G Вирджини Хелиас были представлены экологичный подход компании на всех этапах создания и использования продуктов, инновационные товары, созданные с заботой об окружающей среде. В частности, P&G выпустила в России коллекцию средств для мытья посуды Fairy Pure&Clean c 100% натуральными ароматами лаванды и розмарина, бергамота и имбиря, выращенных в условиях экологического земледелия. Для тех, кто предпочитает моющие средства без запаха, в линейке представлено средство без отдушек и красителей. Новая коллекция протестирована дерматологами, не содержит фосфатов и имеет сертификат экологического соответствия. При этом формула остается эффективной и отмывает даже самые сложные загрязнения в холодной воде. В составе 100% биоразлагаемые чистящие компоненты. Прозрачная бутылка Fairy Pure&Clean полностью пригодна для переработки.

Вирджини Хелиас, вице-президент P&G по устойчивому развитию: "На всемирном экономическом форуме в Давосе 2020 год был назван "Супергодом". Годом, в котором совместные усилия направят нас на нужный путь. Мы будем первопроходцами, реализуя цели нашей программы устойчивого развития Ambition 2030 при поддержке брендов P&G, значимых инноваций и прогрессивных партнерских проектов. Мы будем стремиться не только к сокращению воздействия на окружающую среду, но и к ее активному восстановлению, к решению проблем пластикового загрязнения, нехватки воды и снижения биоразнообразия".

Анна Мелешина, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию, "Магнит": "Партнерство с P&G станет одним из ключевых проектов реализации стратегии устойчивого развития "Магнита", ключевой целью которой является лидерство в области снижения воздействия на окружающую среду. Экология находится в центре нашего внимания. В 2019 году компания на 60% расширила экоассортимент бытовой химии, что очень позитивно было воспринято покупателями – продажи выросли на 75%. Мы запустили пилотные проекты в области сбора пластика внутри магазинов, которые стали очень популярными. Вместе в P&G мы продолжим менять отношение покупателей к пластиковым отходам и формировать культуру ответственного потребления в целом".

*Согласно исследованию от 2018 года, проведенному Ariel и Energy Saving Trust - британской организацией, занимающейся вопросами повышения энергоэффективности, энергосбережения и устойчивого использования энергии.