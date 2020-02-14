BMW Individual объявит о партнерстве со знаменитым художником FUTURA 2000

МЮНХЕН и ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 14 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- В рамках программы развития подразделения BMW Individual компания BMW M GmbH объявит о новом партнерстве на выставке Frieze Los Angeles этого года. Речь идет о многоэтапном совместном проекте со знаменитым художником FUTURA 2000. Известный мастерским владением цветом, использованием концентрических форм и кинетической композиции FUTURA 2000 создает три эксклюзивные, уникальные версии модели BMW M2 Competition (совокупное потребление топлива: 10 л/100 км; совокупные выбросы CO 2 : 227 г/км) в своем неповторимом стиле, одновременно разрабатывая ограниченную серию BMW M2 Competition, которая выйдет на рынок в июне 2020 года.

Премьера одной из трех окрашенных вручную версий BMW M2 by FUTURA 2000 будет впервые представлена на второй выставке Frieze Los Angeles в голливудской студии Paramount Pictures (с 13 по 16 февраля).

Художник работает над дизайном экстерьера и интерьера трех уникальных версий BMW M2 by FUTURA 2000. Модели ограниченной серии также обладают своим уникальным стилем. Накладки на приборной панели и центральной консоли каждого автомобиля выполнены по индивидуальному дизайну FUTURA 2000. Двухцветные черно-белые спортивные M-кресла из кожи Dakota украшены контрастной светло-голубой строчкой. Кроме того, внутри серия оснащается отделанным алькантарой М-рулем с маркировкой серого цвета на 12 часов, а также специальными накладками на порогах с порядковым номером и подписью Futura. Снаружи BMW M2 Edition от FUTURA 2000 можно узнать по окрасу передней и задней юбки и боковых порогов. Более того, каждый автомобиль получил 19-дюймовые черные колесные диски.

Дополнительная информация и изображения на сайте: www.press.bmwgroup.com

Контактная информация:

Doris Fleischer (Дорис Фляйшер)

BMW Group Cultural Engagement

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