Absen представила новую линейку LED-дисплеев Venus на выставке ISE 2020

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 17 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Absen, ведущий международный производитель LED-экранов, в день открытия выставки ISE (11-14 февраля 2020 года) представила новое сверхлегкое решение для арендуемого гастрольного оборудования.

Линейка Venus (VN) включает инновационные светодиодные дисплеи, разработанные специально для организации концертов и фестивалей. Новинки позволяют оперативно создавать экраны сверхбольших размеров. Дисплеи новой линейки отличаются уникальной интегрированной конструкцией "модуль на раме". Благодаря отсутствию подрамника (рамы корпуса), модели Venus весят на 27% меньше аналогичных решений от конкурентов. С весом 27,5 кг/кв.м это самые легкие гастрольные дисплеи из всех доступных на рынке. Они позволяют творческим коллективам сокращать затраты и создавать светодиодные стены гораздо большего размера, чем было возможно раньше - высотой до 20 м.

Дисплеи линейки VN Series также обеспечивают специалистам по монтажу оборудования значительную экономию времени. В условиях, когда оформители сцен сталкиваются с необходимостью максимально сокращать время, затрачиваемое на монтаж арендуемого оборудования, линейка дисплеев Venus c корпусами большого размера (1500х1000) и системой экспресс-креплений позволяет им справляться с поставленными задачами быстрее. Новинки также характеризуются простотой в обслуживании и модернизации: модули можно с легкостью переключать без необходимости в демонтаже рамочной конструкции.

Устройства VN будут доступны в двух стандартных размерах: 1500 мм (Ш) x 1000 мм (В) и 500 мм x 1000 мм. Подобная гибкость позволит клиентам создавать полностью индивидуальные решения. Дисплеи также будут доступны в вариантах с шагом пикселя 3,9 мм, 4,8 мм и 8,3 мм и яркостью до 5000 нит. Устройства серии VN также подходят для создания креативных видеостен с выпуклой или вогнутой поверхностью, а свободно регулируемый диапазон горизонтали от -10 до +10 градусов позволяет фиксировать положение дисплеев на уровне -10°, -5°, 0°, +5° и +10°.

Все LED-дисплеи Venus оснащены углеволоконными трубами со специальным противоскользящим покрытием и дополнительными предохранительными крепежными крюками, гарантирующим безопасность при выполнении высотных работ при монтаже оборудования. Система экспресс-крепления дисплеев линейки VN с рукоятками большого размера обеспечивает простоту монтажа даже в толстых перчатках, а цветные отметки блокировки/разблокировки и вертикальная автоблокировка гарантирует пользователям дополнительное удобство. Благодаря тележечной системе 5-в-1, устройства можно с легкостью подвешивать, штабелировать и транспортировать. Дисплеи также предоставляют опцию ветровой фиксации и способны выдерживать шторма до 8 баллов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мелоди Ли (Melody Li), +86-18616107413