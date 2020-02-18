Вице-президент Mindtech примет участие в российской конференции по вопросам ИИ

ЛОНДОН (LONDON), 18 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Вице-президент по вопросам управления продукцией компании Mindtech Global Ltd Крис Лонгстафф (Chris Longstaff) выступит с докладом под названием "Решение вопросов использования "реальной информации" для нужд обучения визуальных ИИ-систем посредством синтетических данных" на конференции OpenTalks.AI, которая будет проходить в Москве 20-21 февраля 2020 года.

OpenTalks.AI ( https://opentalks.ai/en ) - ведущий форум по вопросам искусственного интеллекта, привлекающий всех лиц, заинтересованных в технологиях ИИ, - от ученых до предпринимателей. Участники конференции обсуждают широкий спектр вопросов - от технических моментов до этических и правовых аспектов применения искусственного интеллекта.

В своем докладе Крис Лонгстафф рассмотрит ряд актуальных на сегодняшний день вопросов, связанных с получением адекватных, высококачественных данных для обучения нейронных сетей, а также расскажет о способности синтетических данных помочь в устранении существующих недостатков этого процесса.

К примерам таких недостатков можно отнести временные и денежные затраты на получение выборки данных, а также сложности с точным и расширенным аннотированием. Традиционный метод сбора и аннотирования реальных данных не позволяет удовлетворить потребности обучения современных ИИ-систем в то время, как синтетические данные обеспечивают генерирование обширных массивов отлично аннотированной информации в кратчайшие возможные сроки.

Вопросы этического характера - еще один важный аспект создания современных систем искусственного интеллекта, и набор данных может иметь столь же большое значение в процессе обучения, что и в ходе фактического развертывания готового решения. Синтетические данные содействуют решению этических вопросов самыми разными способами: позволяя создавать данные для обучения без риска нарушения конфиденциальности и снижая вероятность систематических ошибок в реальных наборах данных за счет формирования дополнительных выборок для недостаточно представленных групп (например, маленьких детей), а также посредством обеспечения достаточного этнического многообразия.

Пакет инструментальных средств Chameleon от Mindtech представляет собой готовое комплексное решение для создания и управления синтетическими данными в целях обучения визуальных нейронных сетей, лицензию на которое можно приобрести уже сейчас. Инструменты Chameleon помогают специалистам по развертыванию ИИ-систем быстро и эффективно генерировать необходимые обучающие данных посредством уникального редактора Scenario Editor, с помощью которого инженеры-программисты могут незамедлительно создавать требуемые сценарии с возможностью предварительного тестирования записанных данных в режиме реального времени. Средства Chameleon уже активно используются партнерами компании в различных прикладных сценариях, включая ряд проектов Smart City и Smart Vision.

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