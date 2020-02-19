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Благотворительный фонд Sunon выделил 1,43 млн долл. США на борьбу с новым коронавирусом

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 18 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- После вспышки эпидемии нового коронавируса с эпицентром в Ухане Благотворительный фонд Sunon быстро и слаженно вступил в борьбу с неизученным заболеванием. 28 января Sunon выделил первый транш материальной помощи в размере $1,43 млн, предназначенной для устранения последствий и профилактики дальнейшего распространения эпидемии. Используя свою международную сеть и платформу быстрого реагирования, фонд обеспечил поставку 120 000 защитных масок для персонала и пострадавших в эпицентре эпидемии. 

Sunon Donation Timeline

Материальная помощь Sunon направляется непосредственно на удовлетворение основных текущих потребностей медицинского персонала, сражающегося с вспышкой коронавируса.

"Перед лицом этого непредвиденного несчастья фонд Sunon готов к борьбе вместе со всей страной. Компания Sunon осознает собственную социальную ответственность и полна решимости приложить все усилия для нераспространения эпидемии. Более того, на мой взгляд, общественное и некоммерческое партнерство в подобной ситуации оказывается более эффективным. Общие ресурсы и коллективное влияние позволяет достигать более масштабного эффекта", - заявил глава правления Благотворительного фонда Sunon Чжэн Минчжи в ходе церемонии передачи пожертвования.

Экстренная ситуация в сфере общественного здравоохранения дала толчок поистине ажиотажному спросу на товары медицинского назначения. В результате весь мир столкнулся с проблемой дефицита хирургических масок, защитных очков и т.д.

"Наша команда трудится, не покладая рук, в круглосуточном режиме. Ряд сотрудников на протяжении нескольких последних дней был занят поиском высококачественных и стабильных зарубежных источников снабжения жизненно важными материалами. Некоторые иностранные партнеры оказали нам активное содействие и предложили помощь в вопросах закупок средств медицинской защиты. Все эти действия были абсолютно добровольными", - прокомментировала управляющий директор Международного бизнес-центра Sunon Синди. Она также добавила: "На сегодняшний день мы по-прежнему прилагаем максимум усилий для снабжения жителей пострадавшего региона необходимыми товарами медицинского назначения".

На данный момент Sunon удалось закупить 10 000 масок и 965 защитных костюмов в Индии, 22 000 масов в ОАЭ, 4 700 костюмов в ЮАР и свыше 6 400 костюмов в Бразилии. Команда Sunon делает все возможное для поиска дополнительных поставщиков упомянутых средств защиты.

Являясь ведущим провайдером офисных решений, компания Sunon стремится развивать свой бизнес с помощью экологически устойчивых практик и заботы о здоровье людей. Оказание положительного влияния на общество и создание здоровой и счастливой жизненной среды - два неотъемлемых фактора нашей повседневной работы. Тесное сотрудничество с правительственными организациями, международными партнерами и гражданским обществом наглядно демонстрирует готовность компании выполнять собственный долг перед обществом и продолжать борьбу с эпидемией.

О Благотворительном фонде Sunon

Благотворительный фонд Sunon известен своими активными филантропическими начинаниями. На протяжении последних девяти лет фонд выделил несколько материальных грантов для помощи пострадавшим от стихийных бедствий и устранения последствий чрезвычайных ситуаций. После Вэньчуаньского землетрясения 2008 года и землетрясения в Яньане в 2013 году фонд выделил два транша в размере $430 тыс. и $290 тыс. на строительство двух детских садов. В 2019 году организация предоставила жертвам тайфуна Лекина материальную помощь в размере $290 тыс. на восстановление домов.

Чтобы узнать больше о Sunon, посетите веб-сайт www.sunonglobal.com.

Sunon Donated $1.43 million to Zhejiang Glory Society.

 

Sunon Donated Surgical Masks to Frontline Hospitals.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1091582/1.jpg  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вивьен Тан (Vivienne Tang), vivienne.tang@isunon.com, +86-18857893192

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