Ученые Татарстана вывели новый сорт пшеницы "100-лет ТАССР"

Казань, 19 февраля. Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук специально к 100-летию ТАССР вывели сорт пшеницы с одноименным названием. Впервые на суд широкой общественности сорт был представлен на Агропромышленном форуме, который прошел в Казани с 12 по 14 февраля при поддержке Минсельхозпрода РТ.

"Нашей целью было вывести мягкий сорт пшеницы, пригодной для хлебопечения, с повышенным содержанием белка и клейковины. Именно на такое зерно повышенный спрос на экспортном рынке. Ведь экспорту в последнее время Минсельхозпродом РТ уделяется повышенное внимание", - пояснил директор Научно-исследовательского института Марсель Тагиров.

ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН уже направил заявку на получение патента на новый сорт. А вывела его ведущий научный сотрудник института Нурания Василова, посвятившая науке более 36 лет, пришла работать в институт лаборантом после окончания Казанского государственного университета и принимала участие в выведении таких именитых сортов, как "Амир", "Казанская юбилейная", "Экада", "Йолдыз" и многих других. Она поделилась, что выведение новых сортов идет непрерывно, делаются гибридные комбинации, но гарантии, что они окажутся удачными, никогда нет. На выведение хорошего сорта может уйти более 10 лет. Так и по сорту пшеницы "100-лет ТАССР" скрещивание провели еще в 2010 году.

"Как правило, для скрещивания используем в качестве "мамы" сильный районированный сорт с высокой урожайностью, а в качестве "папы" берем сорт зарубежной селекции с теми качествами, которые мы хотим привить, например, устойчивость к вредителям, повышенное содержание тех или иных элементов", - пояснила Нурания Василова. Так, новый выведенный сорт имеет сложную комбинацию, в его родословной сорта "Амир", "Радуга" и др. В итоге получился ценный сорт пшеницы категории "сильный", довольно устойчивый к болезням и превышающий по урожайности популярный у аграриев сорт "Йолдыз".

Научный сотрудник также рассказала, что сейчас на госсортиспытании находится весьма интересный сорт пшеницы "Надира" с фиолетовыми зернами.