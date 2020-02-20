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Месси, Салах, Погба и Стерлинг демонстрируют свое мастерство в новой кампании Pepsi

ДУБЛИН (DUBLIN), 20 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Четверг, 20 февраля - #FORTHELOVEOFIT – Pepsi представляет свою международную футбольную кампанию-2020 в продолжающемся сотрудничестве с Лигой чемпионов УЕФА. Новая кампания при участии уникальной "дрим-тим" из четырех лучших футболистов мира дебютирует динамичным и стильным рекламным видеороликом, который обязательно произведет впечатление на поклонников игры по всему земному шару.

В этом году Pepsi приветствует двух новых игроков в своей в потрясающей команде звезд мирового футбола. Чемпион мира Поль Погба и настоящая сенсация "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг присоединяются к "старожилам" рекламной кампании Pepsi - шестикратному обладателю "Золотого мяча" Лионелю Месси и действующему обладателю кубка Лиги чемпионов УЕФА Мохаммеду Салаху. Четыре игрока появятся вместе в международной рекламной кампании под названием "Play Never Stops" (Игра не кончается), где продемонстрируют свои невероятные навыки и поистине сверхъестественную гибкость в борьбе за последнюю баночку вожделенного напитка.

Над созданием нового ролика Pepsi работал титулованный кинопродюсер и режиссер Генри Сколфилд, известный своими популярными видеоклипами для ведущих музыкантов и исполнителей мира. По своей сути, "Play Never Stops" — это креативная смесь из быстро сменяющих друг друга кадров, рассказывающих фанатам историю о том, на что готовы игроки за глоток всеми любимого Pepsi.  

"Для меня было большой честью работать с мегазвездами мирового футбола, - поделился Сколфилд. -  Каждый из них представил на съемочной площадке превосходно акцентированную версию собственной неповторимой индивидуальности - также естественно и умело, как они обращаются с мячом на поле. Мне было чрезвычайно комфортно работать с Pepsi, нашей креативной командой и всеми партнерами по пост-продакшену. Все участники съемочного процесса продемонстрировали высочайший уровень профессионализма, благодаря чему наш ролик обязательно войдет в анналы мировой истории масс-медиа".

В качестве саундтрека для нового ролика была выбрана латинская композиция "Presidente" - популярная, динамичная и полная энергии, как и вся футбольная кампания Pepsi-2020. Трек от молодого исполнителя/продюсера WOST с участием Жинетт Клодетт наглядно подтверждает стремление и готовность бренда поддерживать новое поколение музыкальных талантов.

Рекламная кампания будет проходить в более чем 80 странах мира на базе представленной в прошлом году международной платформы PEPSI, FOR THE LOVE OF IT, с помощью которой бренд призывает своих поклонников отдавать всю душу и сердце любимому делу. Кампания также включает "закулисный" контент, коллекцию лимитированной дизайнерской упаковки с изображением игроков, а также наружную рекламу и промо-материалы в точках продаж Pepsi и Pepsi Black (на некоторых рынках мира последний продукт известен под названием Pepsi MAX).

Лионель Месси прокомментировал: " Как и всегда, участие в футбольной кампании Pepsi принесло мне массу удовольствия. С новой командой игроков, увлекательными челленджами и креативным роликом - наша новая работа точно не разочарует ни поклонников бренда, ни фанатов футбола".

Мохаммед Салах, в свою очередь, отметил:  "Я очень рад вновь стать частью всемирной рекламной кампании Pepsi. Уверен, нашим болельщикам она обязательно понравится".

По словам Поля Погба, " участие в съемках нового рекламного ролика Pepsi стало потрясающим опытом для меня. Надеюсь, что эта кампания продолжит вдохновлять наших поклонников и болельщиков следовать зову своего сердца и отдавать всех себя любимому делу".

Рахим Стерлинг добавил: " Я в восторге от возможности стать частью команды Pepsi! Наш новый ролик полон энергии и представляет собой потрясающую комбинацию музыки, моды и, что самое важное, великолепной техники игры".

В ходе работы над рекламной кампанией-2020 Pepsi удалось запечатлеть, как игроки демонстрируют свои скрытые таланты для #PepsiCanBalance Challenge : например, как Погба удерживает баночку с собственным изображением на кромке стакана, а  Стерлинг впечатляет членов съемочной группы, балансируя баночкой на носке своей знаменитой левой ноги. Салах и Месси последовали примеру своих молодых коллег: первому удалось достичь идеального баланса баночки на круглом футбольном мяче, а второй показал потрясающую твердость рук, удерживая две баночки одновременно. Игроки вдохновили других звезд и простых футбольных болельщиков попробовать свои силы в #PepsiCanBalance Challange.

Лимитированная дизайнерская упаковка Pepsi и Pepsi Black / MAX, разработанная специально для новой кампании с участием всех четырех игроков, предлагает поклонникам игры новый интерактивный экспириенс. Изображения на некоторых баночках можно "оживить" с помощью QR-кодов и встретиться лицом к лицу с виртуальными версиями Месси, Салаха, Погба и Стерлинга. Болельщики смогут посоревноваться в искусстве чеканки со своими любимыми игроками и поделиться результатом в Instagram.

Вице-президент по вопросам маркетинга международных торговых марок PepsiCo Наталья Филиппосьянц прокомментировала: "Мы рады представить миру эту яркую и энергичную кампанию. Мы пригласили лучших мировых футболистов, использовали их культурное влияние за пределами поля и поставили их в нестандартные ситуации с неожиданными поворотами и морем веселья. Мы стремились развлечь наших зрителей, передать им частичку той энергии, что витала на съемочной площадке, а не просто показать, как развлекаются другие. Надеюсь, наши поклонники получат такое же удовольствие от "Play Never Stops", что испытывали мы в процессе создания этой кампании!"

Pepsi является спонсором Лиги чемпионов УЕФА.

Присоединяйтесь к онлайн-диалогу с хэштэгом #FORTHELOVEOFIT.

Примечание для редакторов

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

Бет Портер (Beth Porter): Beth.Porter@pepsico.com

О компании PepsiCo

Потребители в более чем 200 странах мира ежедневно употребляют миллиард единиц продукции PepsiCo. В 2019 году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana превысила 67 млрд долл. США. В ассортименте продукции компании представлены 23 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает 1 млрд. долл. США.

В основе деятельности PepsiCo лежит стремление быть мировым лидером в сфере удобных в употреблении продуктов питания и напитков. Это стремление воплощено в нашем принципе "Winning with Purpose" (Побеждать со смыслом), отражающем наше амбициозное желание лидировать на рынке, используя для этого экологически устойчивые методы менеджмента, а также наполнять смыслом все аспекты нашей деятельности.  Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com.  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1091760/PEP_Football_2020_Blue.jpg
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