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Предприятия Вэйфана возобновляют работу, продолжая борьбу с эпидемией коронавируса

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 20 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- В целях эффективного противодействия эпидемии новой коронавирусной пневмонии (Covid-19) правительство пров. Шаньдун обнародовало распоряжение, согласно которому региональные предприятия, деятельность которых имеет важное значение для национальной экономики и благосостояния людей, должны незамедлительно возобновить рабочий процесс со строжайшим соблюдением всех мер противоэпидемического контроля в целях обеспечения поставок важного производственного сырья и товаров повседневного спроса.

По информации, размещенной на официальном веб-сайте Управления по вопросам промышленных и информационных технологий г. Вэйфан, народное правительство города строго соблюдает принципы национальной, провинциальной и муниципальной политики и всячески содействует возобновлению производственного процесса на промышленных предприятиях. Власти региона предоставляют 100 ключевым предприятиям провинции сервисы "индивидуальных" контактов, контролируют проведение противоэпидемических мероприятий, следят за соблюдением графика производства и координируют все сопутствующие вопросы. Данный шаг направлен на скорейшее возобновление нормального рабочего процесса на предприятиях и обеспечение поставок необходимых товаров для профилактики дальнейшего распространения болезни. Показательным примером в этой связи можно назвать компанию Weichai Group, в числе первых предприятий Шаньдуна к концу января возобновившую производство при соблюдении строгих мер эпидемиологического контроля.

Ссылки на изображения, сопровождающие данный пресс-релиз:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=358010

Подпись под фото: 11 февраля персонал завода многофункциональных транспортных средств Futian Shandong в Вэйфане выполняет тестирование и наладку систем отрицательного давления в автомобилях скорой помощи, которые будут направлены в Ухань для борьбы с эпидемией. Для повышения производительности руководство предприятия организовало сверхурочную работу своих сотрудников с первого же дня Китайского Нового года.

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=358016

Подпись под фото: 11 февраля рабочие трудятся в штамповочном и сварочном цехе автомобильного предприятия в вэйфанском уезде Цинчжоу.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Ms. Zhang), +86-10-63074558

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